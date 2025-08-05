Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Biệt thự M09
- L16, khu A – Khu Đô Thị Mới
- Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch & triển khai chạy Facebook ads…;
Có tư duy phân tích người dùng;
Theo dõi và tối ưu chiến dịch;
Tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch;
Lên ý tưởng và kết hợp cùng content để viết nội dung cho mỗi chiến dịch;
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đạt được mục tiêu chung;
Báo cáo và phân tích kết quả hoạt động định kỳ theo quy định.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng sáng tạo.
Có tư duy làm việc độc lập
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên
Tại CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 (nghỉ chủ nhật). Thứ 7 hàng tuần được về sớm lúc 16:00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
