Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM

Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự M09

- L16, khu A – Khu Đô Thị Mới

- Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch & triển khai chạy Facebook ads…;
Có tư duy phân tích người dùng;
Theo dõi và tối ưu chiến dịch;
Tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch;
Lên ý tưởng và kết hợp cùng content để viết nội dung cho mỗi chiến dịch;
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đạt được mục tiêu chung;
Báo cáo và phân tích kết quả hoạt động định kỳ theo quy định.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sáng tạo.
Có tư duy làm việc độc lập
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 (nghỉ chủ nhật). Thứ 7 hàng tuần được về sớm lúc 16:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: M09-L16, Khu A, ĐTM Dương Nội, La Khê, Hà đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

