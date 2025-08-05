Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự M09 - L16, khu A – Khu Đô Thị Mới - Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch & triển khai chạy Facebook ads…;

Có tư duy phân tích người dùng;

Theo dõi và tối ưu chiến dịch;

Tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch;

Lên ý tưởng và kết hợp cùng content để viết nội dung cho mỗi chiến dịch;

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đạt được mục tiêu chung;

Báo cáo và phân tích kết quả hoạt động định kỳ theo quy định.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sáng tạo.

Có tư duy làm việc độc lập

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 (nghỉ chủ nhật). Thứ 7 hàng tuần được về sớm lúc 16:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.