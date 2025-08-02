Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 232 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng Digital Marketing mới.

Quản lý, tối ưu ngân sách, phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing và đề xuất các giải pháp.

Xây dựng và triển khai các chiến lược Digital Marketing cho các nhóm kinh doanh trên nền tảng Facebook và Google Maps.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Phối hợp với các bộ phận kinh doanh để thực hiện các chiến dịch Marketing theo ngày, tuần, tháng, quý và năm.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Nắm vững kiến thức, quy tắc cũng như thuật toán của nền tảng Meta, Google ads và các công cụ hỗ trợ.

Có khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo và đề xuất giải pháp.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và ham học hỏi.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + % hoa hồng mốc doanh thu.

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và là nhà phân phối các dòng sản phẩm Ohui, TheWhoo, Su:m37...của nhà LG Vina Cosmetics số 03 Toàn Quốc

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kiến thức về chuyên ngành mỹ phẩm cao cấp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, du lịch, team building...).

(Đặc biệt) Ưu đãi lớn (đặc biệt) dành cho cho nhân sự tại công ty khi mua sản phẩm tại công ty

