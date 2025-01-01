Tất cả địa điểm
Công việc Nhân viên Facebook Ads

-

Có 88 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VFF Việt Nam
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH VFF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH VFF Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sinh học SOFa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 04/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ENCYCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Tuyển Nhân viên Facebook Ads HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen
Hạn nộp: 22/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Hạn nộp: 21/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cường ánh media
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Cường ánh media làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH Cường ánh media
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN
Hạn nộp: 12/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Tuyển Nhân viên Facebook Ads BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần 1OFFICE
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần 1OFFICE
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ MEGACELL
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ MEGACELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ MEGACELL
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn 6 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển Facebook Ads luôn rất cao với mức lương dao động từ 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, kèm theo các khoản tiền thưởng hấp dẫn. Tại các thành phố lớn, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực luôn tìm kiếm ứng viên có chuyên môn cao, am hiểu tâm lý người tiêu dùng và có khả năng dự đoán xu hướng thị trường.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Facebook Ads

Nhân viên chạy quảng cáo, hay còn được gọi là Marketing Ads, là những chuyên gia số hóa chịu trách nhiệm lên kế hoạch, triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến như Facebook Ads và Google Ads.

Với kiến thức chuyên sâu về digital marketing, họ xây dựng chiến lược, sáng tạo nội dung hấp dẫn và tận dụng các công cụ phân tích để đo lường hiệu quả, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp nhằm tối đa hóa ROI cho doanh nghiệp.

Một Facebook Ads phải biết cách tối ưu hóa ngân sách quảng cáo và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi. Nhiệm vụ của họ là giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng đối tượng khách hàng, từ đó tăng doanh thu và mở rộng thương hiệu.

Nhu cầu tuyển Facebook Ads đang gia tăng nhanh chóng
Nhu cầu tuyển Facebook Ads đang gia tăng nhanh chóng

Ngày nay, ngành quảng cáo trực tuyến phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều vị trí tuyển dụng Fb Ads với mức thu nhập hấp dẫn. Với nhu cầu tuyển dụng cao, các ứng viên không cần có bằng cấp chính thức trong lĩnh vực marketing mà chỉ cần có kỹ năng sáng tạo và tư duy tốt, điều này mở ra nhiều cơ hội cho những người mới bắt đầu cũng như những người đã có kinh nghiệm muốn thay đổi hướng đi nghề nghiệp.

2. Mức lương trung bình của Facebook Ads

Mức lương trung bình khi tuyển Facebook Ads tương đối cao so với nhiều ngành nghề khác, với thu nhập dao động từ 6.000.000 đến 20.000.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và cấp bậc. Những nhân sự đạt hiệu suất tốt có thể nhận được các khoản hoa hồng và phụ cấp, làm tăng đáng kể thu nhập hàng tháng.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm Facebook Ads

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Thực tập Facebook Ads

1.000.000 - 3.000.000

Nhân viên Facebook Ads

6.000.000 - 10.000.000

Chuyên viên Facebook Ads

10.000.000 - 20.000.000

Trưởng nhóm Facebook Ads

12.000.000 - 50.000.000
Thu nhập cạnh tranh cho các vị trí trong ngành
Thu nhập cạnh tranh cho các vị trí trong ngành

3. Hình thức tuyển dụng nhân viên Facebook Ads

Việc tuyển nhân viên Facebook Ads hiện nay khá linh hoạt, mở ra nhiều cơ hội cho các ứng viên có đam mê với lĩnh vực marketing digital. Có hai hình thức tuyển dụng chính là làm việc toàn thời gian (full-time) và làm việc theo giờ (part-time), phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng ứng viên. Cả hai hình thức này đều mang lại cơ hội thu nhập hấp dẫn và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực marketing.

  • Nhân viên chạy quảng cáo part-time: Đây là hình thức phù hợp với những người muốn làm thêm hoặc đang theo học các khóa học liên quan đến marketing. Việc làm nhân viên Facebook Ads part-time thường linh hoạt hơn về thời gian, có thể cân đối giữa công việc và học tập hoặc công việc chính. Mức lương cho vị trí này thường dao động từ 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và hiệu quả công việc.

  • Nhân viên chạy quảng cáo full-time: Với hình thức này, nhân viên sẽ làm việc toàn thời gian tại công ty và được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi. Mức lương khởi điểm khi tuyển nhân viên chạy ads full-time thường cao hơn so với nhân viên part-time, dao động từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng đối với người có kinh nghiệm từ 1-3 năm. Đặc biệt, với những nhân viên có kinh nghiệm lâu năm và đạt được hiệu quả cao, mức thu nhập có thể lên đến 30.000.000 VNĐ/tháng.

Tuyển facebook ads ở cả hình thức part-time và full-time đều phổ biến
Tuyển facebook ads ở cả hình thức part-time và full-time đều phổ biến

4. Mô tả chi tiết về công việc của Facebook Ads

Trong các bài mô tả tuyển Facebook Ads, nội dung công việc thường rất đa dạng và yêu cầu nhiều kỹ năng khác nhau. Vị trí này không chỉ đảm nhận việc chạy quảng cáo mà còn bao gồm nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo hiệu quả của chiến dịch marketing.

  • Lập kế hoạch quảng cáo: Nhân viên Facebook Ads cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho các chiến dịch quảng cáo dựa trên mục tiêu marketing.

  • Nghiên cứu khách hàng: Nghiên cứu chân dung và Insight khách hàng để tạo ra thông điệp phù hợp và thuyết phục.

  • Xây dựng nội dung: Tạo ý tưởng cho nội dung quảng cáo, bao gồm hình ảnh, video và các nguyên liệu khác.

  • Triển khai quảng cáo: Thực hiện chạy quảng cáo trực tiếp trên nền tảng Facebook.

  • Quản lý ngân sách: Theo dõi và điều chỉnh ngân sách chạy quảng cáo để tối ưu hóa hiệu quả.

  • Phân tích dữ liệu: Theo dõi và phân tích báo cáo, từ đó điều chỉnh chiến dịch nếu cần.

  • Giải quyết vấn đề: Xử lý các vấn đề liên quan đến chính sách quảng cáo của Facebook để đảm bảo quảng cáo được phê duyệt nhanh chóng.

Công việc của một nhân viên facebook ads rất đa dạng
Công việc của một nhân viên facebook ads rất đa dạng

Nhân viên Facebook Ads không chỉ thực hiện các nhiệm vụ trên mà còn thường xuyên phối hợp với các bộ phận khác trong marketing để đạt được kết quả tốt nhất. Đây chỉ là mô tả công việc chung, thực tế nhiệm vụ và chức năng của vị trí tuyển dụng Facebook Ads sẽ được điều chỉnh linh hoạt để đáp ứng các mục tiêu tuyển dụng khác nhau của từng doanh nghiệp.

5. Yêu cầu của đối với việc làm Facebook Ads

Tại nhiều doanh nghiệp hiện nay, khi tuyển Facebook Ads, ứng viên không nhất thiết phải có bằng cấp chính quy nhưng cần đáp ứng một số tiêu chí quan trọng. Những yêu cầu này được đặt ra để đảm bảo nhân viên có khả năng thực hiện các chiến dịch quảng cáo hiệu quả trên nền tảng này.

  • Hiểu biết về marketing: Có tư duy cơ bản về marketing, khả năng nghiên cứu, phân tích và tìm kiếm insight khách hàng là yếu tố quan trọng.

  • Kinh nghiệm thực tế: Kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook từ 6 tháng trở lên sẽ là một lợi thế lớn, giúp bạn nhanh chóng thích ứng với công việc.

  • Kỹ năng phân tích số liệu: Khả năng phân tích dữ liệu hiệu quả để đánh giá hiệu quả chiến dịch và đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

  • Sáng tạo: Có khả năng sáng tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn, thu hút sự chú ý của khách hàng.

  • Kỹ năng sử dụng công cụ: Thành thạo các công cụ quản lý quảng cáo như Facebook Ads Manager, các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Canva,…

  • Kỹ năng mềm: Giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả, khả năng thích ứng cao…

  • Những yêu cầu khác có thể được xem xét khi tuyển Facebook Ads:

    • Bằng cấp: Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành liên quan đến marketing, truyền thông, quảng cáo.

    • Kiến thức về các nền tảng quảng cáo khác: Hiểu biết về Google Ads, TikTok Ads sẽ là một lợi thế.

    • Kỹ năng viết content: Khả năng viết nội dung quảng cáo hấp dẫn, thuyết phục.

    • Kỹ năng làm việc độc lập: Khả năng tự quản lý công việc và giải quyết vấn đề.

Nghề facebook ads cần thường xuyên cập nhật xu hướng quảng cáo mới
Nghề facebook ads cần thường xuyên cập nhật xu hướng quảng cáo mới

6. Khu vực tuyển dụng Facebook Ads nhiều nhất

Thị trường tuyển Facebook Ads đang ngày càng sôi động, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCMĐà Nẵng, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự chạy quảng cáo Facebook không ngừng tăng cao, từ các công ty khởi nghiệp đến các tập đoàn đa quốc gia. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn với mức lương cạnh tranh và cơ hội thăng tiến cao.

  • Tuyển dụng Facebook Ads Hà Nội

Hà Nội, với vai trò là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, là nơi quy tụ nhiều công ty và tập đoàn lớn. Tại đây, nhu cầu tuyển dụng nhân viên Facebook Ads luôn ở mức cao, đặc biệt là các công ty trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ và truyền thông.

Các công ty cần tìm kiếm nhân lực có khả năng sáng tạo và nắm bắt thị trường. Ngược lại, môi trường làm việc năng động cùng với các cơ hội phát triển nghề nghiệp đa dạng là những yếu tố chính thu hút ứng viên.

Thị trường tuyển facebook ads tại các thành phố lớn luôn sôi động
Thị trường tuyển facebook ads tại các thành phố lớn luôn sôi động
  • Tuyển dụng Facebook Ads TP.HCM

TP.HCM được xem là trung tâm kinh tế của Việt Nam, nơi có số lượng công ty khởi nghiệp lớn nhất trong cả nước. Nhu cầu tuyển Facebook Ads tại đây rất cao, do các doanh nghiệp muốn mở rộng hiện diện trực tuyến và tăng cường chiến lược marketing. Đặc biệt, các ngành hàng thời trang, mỹ phẩm và bất động sản thường có nhu cầu tuyển dụng lớn.

Mức lương và đãi ngộ tại TP.HCM cũng rất hấp dẫn, góp phần tạo ra cơ hội thu nhập cao cho ứng viên. Thêm vào đó, môi trường làm việc sáng tạo giúp ứng viên có nhiều điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến.

  • Tuyển dụng Facebook Ads Đà Nẵng

Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho nhiều công ty trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông. Nhu cầu tuyển Facebook Ads tại đây đang gia tăng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và dịch vụ.

Tại đây, các công ty ở đây luôn tìm kiếm nhân viên có kỹ năng phù hợp để xây dựng chiến lược quảng cáo sáng tạo và hiệu quả. Còn đối với ứng viên, môi trường làm việc tại Đà Nẵng cũng rất thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sáng tạo và phát triển cá nhân.

7. Trung tâm đào tạo Facebook Marketing hàng đầu hiện nay

Trong bối cảnh kinh doanh ngày càng phát triển trên nền tảng trực tuyến, Facebook Marketing đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tiếp thị. Nhiều trung tâm đào tạo đã xuất hiện nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết. Dưới đây là các trung tâm đào tạo Facebook Marketing hàng đầu mà bạn nên xem xét.

Tên trung tâm

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

Digital Marketing IMTA

Tầng 4, Tòa Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: 028 2269 9899

Email: [email protected]

Website: imta.edu.vn

Fanpage: facebook.com/imta.edu.vn

Vinalink Media

Địa chỉ: Số 85 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243 972 6746

Website: www.vinalink.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vinalinkdotcom/

Enternet Việt Nam

Địa chỉ: Số 16 Đặng Tất, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 0774 964 469

Email: [email protected]

Website: https://thanhthinhbui.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/enternetvn

DGM ASIA

Địa chỉ: 83 Lê Văn Duyệt Phường 3 Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 0938 307 010

Email: [email protected]

Website: dgmasia.vn

Fanpage: facebook.com/dgmasiavn/

Brandee

Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Thanh Hải, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0935 295 797 hoặc 0932 535 927

Email: [email protected]

Website: brandee.edu.vn

Fanpage: www.facebook.com/brandee.edu.vn

Marcomdo Academy

Địa chỉ: Tầng 2 (Tòa Báo Đà Nẵng), số 6 Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0901 955 433

Email: [email protected]

Website: marcomdo.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/marcomdo.edu.vn/
Một số trung tâm uy tín cung cấp khóa học facebook ads chất lượng
Một số trung tâm uy tín cung cấp khóa học facebook ads chất lượng

Như vậy, tuyển Facebook Ads đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho các ứng viên có đam mê với lĩnh vực truyền thông marketing Với sự phát triển không ngừng của nền tảng quảng cáo này, nhu cầu về nhân tài chuyên sâu ngày càng tăng cao. Để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng và thành công trong sự nghiệp, việc nắm bắt các xu hướng mới nhất về Facebook Ads cũng như các nền tảng khác là điều vô cùng quan trọng.