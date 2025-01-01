Công việc Nhân viên Facebook Ads

Nhu cầu tuyển Facebook Ads luôn rất cao với mức lương dao động từ 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, kèm theo các khoản tiền thưởng hấp dẫn. Tại các thành phố lớn, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực luôn tìm kiếm ứng viên có chuyên môn cao, am hiểu tâm lý người tiêu dùng và có khả năng dự đoán xu hướng thị trường.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Facebook Ads

Nhân viên chạy quảng cáo, hay còn được gọi là Marketing Ads, là những chuyên gia số hóa chịu trách nhiệm lên kế hoạch, triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến như Facebook Ads và Google Ads.

Với kiến thức chuyên sâu về digital marketing, họ xây dựng chiến lược, sáng tạo nội dung hấp dẫn và tận dụng các công cụ phân tích để đo lường hiệu quả, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp nhằm tối đa hóa ROI cho doanh nghiệp.

Một Facebook Ads phải biết cách tối ưu hóa ngân sách quảng cáo và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi. Nhiệm vụ của họ là giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng đối tượng khách hàng, từ đó tăng doanh thu và mở rộng thương hiệu.

Nhu cầu tuyển Facebook Ads đang gia tăng nhanh chóng