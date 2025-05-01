Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CP 620 TÂY NAM BỘ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Victory, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính

Thực hiện các công việc liên quan đến vận chuyển hàng hóa, bao gồm sắp xếp, đóng gói, bốc xếp hàng hóa.

Quản lý và cập nhật thông tin về hàng hóa, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên học/tốt nghiệp Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP.HCM và Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP. HCM

Ưu tiên có chứng chỉ Đại lý tàu biển.

Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng trở lên.

Ưu tiên khu vực Quận 7

Ưu tiên biết lái xe oto

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel).

Tại CÔNG TY CP 620 TÂY NAM BỘ Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP 620 TÂY NAM BỘ

