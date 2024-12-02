Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIMAX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIMAX
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIMAX

Nhân viên hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIMAX

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bắc Từ Liêm ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

1.Quản lý hồ sơ, tài liệu:
-Lưu trữ, sắp xếp và quản lý hồ sơ, tài liệu của công ty một cách khoa học.
-Soạn thảo và xử lý các loại văn bản, công văn, hợp đồng.
2.Hỗ trợ hành chính và các phòng ban:
-Tiếp nhận, phân phối và xử lý các thông tin nội bộ, thông báo, thư từ.
-Phối hợp với các phòng ban để tổ chức các sự kiện, cuộc họp, hội thảo.
3.Quản lý lịch làm việc:
- Sắp xếp lịch họp, lịch làm việc cho cấp trên và các phòng ban liên quan.
- Chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị cho các cuộc họp.
4.Tiếp nhận và xử lý thông tin:
- Trả lời điện thoại, email, và các kênh liên lạc của công ty.
- Tiếp đón khách hàng, đối tác đến làm việc tại công ty.
5. Hỗ trợ công tác nhân sự:
- Quản lý chấm công, nghỉ phép và các hồ sơ liên quan đến nhân sự.
- Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới (nếu có).
6.Quản lý cơ sở vật chất:
- Theo dõi và quản lý trang thiết bị, văn phòng phẩm và các tài sản công ty.
- Đề xuất mua sắm và sửa chữa khi cần thiết.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIMAX Thì Được Hưởng Những Gì

1.Lương cứng từ 8-9 triệu + Hoa hồng + Lương doanh số + Thưởng nóng
2. Hỗ trợ: máy tính, điện thoại, ăn trưa
3. Thưởng lễ Tết (30/4, 1/5, Tết....) theo quy định
4. Tham gia đóng BHXH khi ký HDLD

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIMAX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIMAX

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIMAX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 23 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

