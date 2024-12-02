Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIMAX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

1.Quản lý hồ sơ, tài liệu:

-Lưu trữ, sắp xếp và quản lý hồ sơ, tài liệu của công ty một cách khoa học.

-Soạn thảo và xử lý các loại văn bản, công văn, hợp đồng.

2.Hỗ trợ hành chính và các phòng ban:

-Tiếp nhận, phân phối và xử lý các thông tin nội bộ, thông báo, thư từ.

-Phối hợp với các phòng ban để tổ chức các sự kiện, cuộc họp, hội thảo.

3.Quản lý lịch làm việc:

- Sắp xếp lịch họp, lịch làm việc cho cấp trên và các phòng ban liên quan.

- Chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị cho các cuộc họp.

4.Tiếp nhận và xử lý thông tin:

- Trả lời điện thoại, email, và các kênh liên lạc của công ty.

- Tiếp đón khách hàng, đối tác đến làm việc tại công ty.

5. Hỗ trợ công tác nhân sự:

- Quản lý chấm công, nghỉ phép và các hồ sơ liên quan đến nhân sự.

- Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới (nếu có).

6.Quản lý cơ sở vật chất:

- Theo dõi và quản lý trang thiết bị, văn phòng phẩm và các tài sản công ty.

- Đề xuất mua sắm và sửa chữa khi cần thiết.