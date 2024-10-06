Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, câu hỏi, và vấn đề của khách hàng liên quan đến email, bao gồm cả các dịch vụ email như Outlook, MS365, và Google Workspace (GWS). Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng các tính năng của các dịch vụ email cho khách hàng. Giải quyết các vấn đề về tài khoản email, lưu trữ, chuyển tiếp, và bảo mật. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo giải quyết hiệu quả các yêu cầu của khách hàng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, câu hỏi, và vấn đề của khách hàng liên quan đến email, bao gồm cả các dịch vụ email như Outlook, MS365, và Google Workspace (GWS).
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng các tính năng của các dịch vụ email cho khách hàng.
Giải quyết các vấn đề về tài khoản email, lưu trữ, chuyển tiếp, và bảo mật.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo giải quyết hiệu quả các yêu cầu của khách hàng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức và kỹ năng về các dịch vụ email như Outlook, MS365, và Google Workspace (GWS). Có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ và giải quyết vấn đề cho khách hàng. Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập. Giao tiếp tốt, có kỹ năng viết và trình bày rõ ràng. Yêu thích công việc chăm sóc và hỗ trợ khách hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ email như Outlook, MS365, và GWS.
Có kiến thức và kỹ năng về các dịch vụ email như Outlook, MS365, và Google Workspace (GWS).
Có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ và giải quyết vấn đề cho khách hàng.
Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập.
Giao tiếp tốt, có kỹ năng viết và trình bày rõ ràng.
Yêu thích công việc chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ email như Outlook, MS365, và GWS.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT theo luật lao động, Bảo hiểm sức khoẻ và Bảo hiểm Tai nạn 24/7. Thưởng lễ tết, du lịch nghỉ mát hàng năm, trải nghiệm nội bộ. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động Xem xét đánh giá năng lực. Lương tháng 13 và xét tăng lương 6 tháng/lần. Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, phát triển khả năng của bản thân Chế độ nghỉ phép theo quy định. Các họat động tập thể: CLB Thể thao,Team Building...
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT theo luật lao động, Bảo hiểm sức khoẻ và Bảo hiểm Tai nạn 24/7.
Thưởng lễ tết, du lịch nghỉ mát hàng năm, trải nghiệm nội bộ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động
Xem xét đánh giá năng lực. Lương tháng 13 và xét tăng lương 6 tháng/lần.
Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, phát triển khả năng của bản thân
Chế độ nghỉ phép theo quy định.
Các họat động tập thể: CLB Thể thao,Team Building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

