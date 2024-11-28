Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Công nghệ ESA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Thực hiện quản lý, lưu trữ, sắp xếp thông tin giấy tờ, hợp đồng, tài liệu của dự án.

• Lập báo cáo định kỳ, đột xuất về thông tin, nhân sự và tiến độ dự án với cấp trên.

• Xử lý các yêu cầu về chăm sóc khách hàng liên quan đến bộ phận vận hành, giới thiệu các sản phẩm của Công ty tới khách hàng và tư vấn khách hàng dùng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

• Kiểm soát, đảm bảo các chỉ số vận hành của bộ phận.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ, tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, điện-điện tử.

• Có kinh nghiệm làm việc vị trí hành chính nhân sự, hỗ trợ dự án (Ưu tiên dự án CNTT, dự án công nghiệp tư động hóa).

• Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...)

• Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp, trao đổi công việc bằng tiếng anh.

• Cẩn thận, tỷ mỉ chủ động trong công việc.

• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ ESA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo năng lực từ 8-10 triệu.

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, và cơ hội được tiếp xúc với công nghệ máy móc hiện đại, sẽ rất thú vị cho những ai đam mê công nghệ, thiết bị máy móc chế tạo.

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác của Công ty.

• Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty.

• Được thưởng các ngày lễ tết theo Quy định của công ty.

• Các chế độ chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của luật lao động và quy định của Công ty.

• Có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ ESA Việt Nam

