Tuyển Bưu chính Viễn thông CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 195 Nguyễn Thái Học, P.PNL, Q.1, Tp.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận máy từ bộ phận điều phối, tiến hành chẩn đoán lỗi, sửa chữa và báo giá chính xác cho khách hàng. Sửa chữa/thay thế linh kiện cho Laptop (Màn hình, bàn phím, pin, Linh kiện khác...) Lắp đặt, sửa chữa, xử lý sự cố PC - Laptop. Thay thế nâng cấp PC - Laptop RAM, HDD, SDD, DVD Kiểm tra, thiết bị sau khi sửa chữa thay thế. Tiếp nhận Bảo Hành - bảo dưỡng máy định kì theo như cam kết với khách hàng. Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ thuật viên có kinh nghiệm sửa chữa điện tử thực tế từ 1 năm. Ưu tiên có kinh nghiệm làm Trung tâm bảo hành của các hãng, cửa hàng Thế giới di động, FPT, Cellphone S. Chuẩn đoán, sửa chữa các dòng thiết bị và mô tả bệnh Trung Thực, có trách nhiệm, giao tiếp tốt. Yêu thích, chủ động tìm tòi các kiến thức nghiệp vụ sửa chữa thiết bị công nghệ. Thành thạo chuẩn đoán lỗi bệnh. Thành thạo các kỹ năng tháo ráp, thay thế linh kiện.

Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

10.000.000 - 15.000.000đ/Tháng (Cộng % Lợi Nhuận Đơn hàng) Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn. Xem xét tăng lương định kỳ theo quy định và chính sách công ty. Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao. Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân. Được làm việc tại một trong những cửa hàng sửa điện thoại - laptop lớn nhất TPHCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

