Tuyển Nhân Viên IT thu nhập 16 - 32 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Mức lương
16 - 32 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 55 Cách Mạng Tháng 8, Quận 1 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 32 Triệu

• Phân công công việc cho các bộ phận, từng kỹ thuật viên, kiểm soát ký các đề nghị thanh toán, làm các báo cáo các thủ tục giấy tờ của phòng.
• Kiểm soát thời gian kiểm tra giám sát công việc của từng kỹ thuật, sự cố các cơ sở.
• Kiểm tra phiếu YCMH của các cơ sở gửi lên liên quan IT như về mẫu mã, chủng loại.
• Khắc phục sự cố nặng ở cơ sở mà các kỹ thuật cơ sở chưa có kinh nghiệm khắc phục, lên các kế hoạch và phương án cho kỹ thuật lắp đặt sửa chữa.
• Lên sơ đồ, kế hoạch, lên vật tư thiết bị, cấu hình lắp đặt lên hệ thống khi lấy cơ sở mới
• Quản lý email nội bộ cho công ty (xóa, ngừng, tạo các tài khoản mới...)
• Quản lý hệ thống máy server (máy chủ).
• Kiểm tra các cơ sở để lên phương án nâng cấp tổng thể các hạng mục liên quan tới kỹ thuật. Như Cntt, điện nước, điện lạnh, thang máy...
• Tiếp nhận các thông báo sự cố, IT, thang máy, điện nước, mộc , sơn bả... từ các cơ sở để điều kỹ thuật cơ sở khắc phục.
• Đưa ra các hướng giải pháp khắc phục các sự cố ở cơ sở cho các kỹ thuật viên chưa nắm bắt được cũng như thiếu về kinh nghiệm trong khâu xử lý công việc

Với Mức Lương 16 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam: Từ 30 đến 45 tuổi
• Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành: Công nghệ thông tin các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia, Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Công nghiệp, Đại học Điện lực
• Kinh nghiệm:
• Có kinh nghiệm và hiểu biết trong các mảng giải pháp nghe nhìn, công nghệ thông tin
• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
• Hiểu biết về phần cứng và cài đặt phần mềm
• Biết sắp xếp, tổ chức thực hiện công việc được giao một cách khoa học, hiệu quả
• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
• Trung thực, ham học hỏi, biết lắng nghe - Có kinh nghiệm làm kỹ thuật dự án.
• Sẵn sàng làm việc khi có công việc phát sinh
• Có sự khéo léo trong công việc và giao tiếp.
• Sẵn sàng đi công tác dài ngày
• Ngôn ngữ Tiếng Anh (đọc tài liệu chuyên ngành kỹ thuật)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận
• Từ 6 tháng xét tăng lương 1 lần
• Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% thâm niên.
• Có chỗ ở khi nhân viên có nhu cầu
• Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn
• Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận)
• Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng tại Hà Nội: : 98 Sơn Tây, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình- Hà Nội / Văn phòng tại TP.HCM: Số 180-184 Nguyễn Trãi, Q1, TPHCM / Văn phòng tại Đà Nẵng: Số 137 Nguyễn Du- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

