Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN làm việc tại Long An thu nhập 12 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Long An: KCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Lập kế hoạch sản xuất theo chỉ đạo của Trưởng/ phó phòng;

Nhận đơn đặt hàng, căn cứ năng suất sản xuất cũng như nhu cầu giao hàng để lập kế hoạch sản xuất theo năng suất và thời gian sản xuất của xưởng;

Nhiệm vụ lấy định mức thời gian công đoạn sản xuất chi tiết/hàng hoá: Đo thời gian thực tế thời gian của từng công đoạn sản xuất chi tiết/thành phẩm/ bán thành phẩm để phục vụ cho việc lập kế hoạch tuần và kiểm soát năng suất (theo file, biểu mẫu hiện hành).

Thường xuyên rà soát, cập nhật lại thời gian của tất cả các công đoạn sản xuất đảm bảo tối ưu năng suất, hạn chế các trường hợp định mức chưa đúng gây tăng chi phí sản xuất.

Giám sát và đôn đốc tiến độ cung ứng nguyên liệu, sản xuất chi tiết và thành phẩm của các phân xưởng. Giám sát tiến độ gia công và nhận lại xưởng trong quá trình sản xuất;

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng/ Phó phòng.

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan;

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm tại các công ty sản xuất thiết bị điện;

Thành thạo Tin học văn phòng;

Kỹ năng giao tiếp tốt; hòa đồng, trung thực;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực; Từ 12 - 13 triệu/tháng.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; có 12 ngày phép năm, phép theo thâm niên mỗi 3 năm;

Thưởng lễ, tết, thưởng vượt mục tiêu kinh doanh hằng năm;

Được tham gia đầy đủ các chính sách phúc lợi như: sinh nhật, hiếu hỉ, tang chế, thâm niên, trợ cấp sinh con, trợ cấp chăm sóc con nhỏ, sử dụng quỹ phúc lợi sinh hoạt, quỹ phúc lợi mua nhà đất, … tham gia các hoạt động, sự kiện nội bộ của công ty;

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn, các khóa học nội bộ, bên ngoài theo từng vị trí;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, đồng nghiệp hòa đồng, cởi mở.

Có xe đưa rước tại 724 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

