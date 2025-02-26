Tuyển Nhân viên Kế hoạch Olam Global Agri Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 250 - 350 USD

Nhân viên Kế hoạch

Olam Global Agri Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Olam Global Agri Việt Nam

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Olam Global Agri Việt Nam

Mức lương
250 - 350 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Cụm công nghiệp Kiến Thành, xã Long Cang, Huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 250 - 350 USD

- Thu thập dữ liệu và lập bảng cho các chỉ số liên quan đến sản xuất.
- Phối hợp với khâu vận hành để làm rõ và cải tiến, giảm thiểu sự biến động, sai lệch của các chỉ số này.
- Hỗ trợ các dự án cải tiến môi trường sản xuất.
- Phối hợp với Cảng vụ để sà lan ra vào.
- Đại diện cho khối sản xuất làm việc với phần mềm SAP (sẽ được đào tạo)
- Và các nhiệm vụ liên quan khác được phân công bởi quản lý

Với Mức Lương 250 - 350 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đảm bảo được thời gian làm việc: ca 12h, 7h sáng - 7 tối, từ thứ Hai - thứ Bảy.
- Trình độ Cao đẳng/Trung cấp các ngành điện, cơ khí công nghiệp, quản lý công nghiệp hoặc các ngành liên quan khác.
- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệc là Excel.
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Đọc hiểu được tiếng anh là một lợi thế
- Cẩn thận, trung thực và có khả năng làm việc nhóm.

Tại Olam Global Agri Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Olam Global Agri Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Olam Global Agri Việt Nam

Olam Global Agri Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm Công Nghiệp Kiến Thành, Ấp 3, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

