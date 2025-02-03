Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Granford làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,200 USD

Chúng tôi là nhà phân phối độc quyền của OPPEIN - một trong những thương hiệu đồ nội thất gắn tường hàng đầu tại Trung Quốc, nổi tiếng với các sản phẩm tủ bếp, tủ quần áo, phụ kiện nhà tắm và cửa nội thất chất lượng cao. Chúng tôi sẽ khai trương showroom mới tại thị trường Việt Nam và đang tìm kiếm những ứng viên năng động để gia nhập đội ngũ của chúng tôi.

Địa điểm làm việc: 28 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, TP Thủ Đức (Quận 2), TP Hồ Chí Minh.

Địa điểm phỏng vấn: Đường số 6, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần bao gồm cuối tuần, luân phiên nghỉ 1 ngày trong tuần. Ca 1: 8.00 - 18.00; Ca 2: 12:00 - 21:00

Mô Tả Công Việc:

- Chào đón và hỗ trợ khách hàng tham quan showroom, hiểu nhu cầu của họ và cung cấp các đề xuất sản phẩm phù hợp.

- Giới thiệu các tính năng, lợi ích của các sản phẩm tủ bếp, tủ quần áo, bàn trang điểm và cửa nội thất, giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng thông minh.

- Phối hợp với nhân viên Thiết kế để tư vấn cho khách hàng và ký hợp đồng.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, hỗ trợ sau bán hàng và giải quyết các vấn đề sau bán.