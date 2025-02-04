Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty CP TM DV Trà Cà Phê VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty CP TM DV Trà Cà Phê VN
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Quản lý team thuộc phòng ban Channel Management.
• Quản lý tất cả các kênh bán hàng (bao gồm offline và online).
• Lập kế hoạch kinh doanh của từng kênh bán hàng bao gồm KPI, chương trình khuyến mãi, ngân sách, POSM theo từng tháng, quý; đóng vai trò chính trong việc triển khai các kế hoạch đã được thống nhất.
• Phân tích, theo dõi thường xuyên các chỉ số của từng kênh bán hàng để có phương án hành động kịp thời.
• Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để điều phối và triển khai các kế hoạch thuộc kênh bán hàng và các dự án khác được giao theo định hướng công ty.
• Theo dõi các chỉ số về từng chương trình khuyến mãi và vận hành, đề xuất và triển khai các dự án tối ưu vận hành và trải nghiệm khách hàng.
• Đề xuất, lập kế hoạch và theo dõi các dự án mới để tăng trưởng doanh thu của từng kênh bán hàng.
• Kết nối với các đối tác để phát triển kênh platform, đề xuất và triển khai các chương trình phối hợp giữa các bên theo từng tháng, quý.
• Nghiên cứu thị trường, các công ty khác cùng ngành để phân tích và tổng hợp dữ liệu, so sánh và rút ra đề xuất phát triển cho công ty.
Tốt nghiệp Đại học/Cao học chuyên ngành marketing, thương mại, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh
+3 năm kinh nghiệm liên quan đến vị trí Commercial Supervisor, Channel Management Supervisor (ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng F&B)
Có khả năng giao tiếp, thương lượng tốt khi làm việc với đối tác cũng như nội bộ các team trong công ty
Có tư duy logic tốt, tư duy chiến lược, có khả năng đánh giá kinh doanh, tìm hiểu và nghiên cứu thị trường
Có tư duy problem solving và tư duy tích cực
Năng lực học hỏi tốt
Hệ thống vận hành chương trình của các bên Platform
Năng lực planning và xây dựng chương trình khuyến mãi ngành hàng, quản lý, phổ biến triển khai Kế hoạch kinh doanh
Ưu tiên có năng lực quản lý dự án
Kỹ năng chuyên cao về Excel, Power Point
Có khả năng phân tích, làm việc với số liệu, hệ thống
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Thực phẩm & Đồ uống, Nhà hàng / Khách sạn
Kinh nghiệm: 4 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công Ty CP TM DV Trà Cà Phê VN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP TM DV Trà Cà Phê VN
