Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty CP TM DV Trà Cà Phê VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Quản lý team thuộc phòng ban Channel Management.

• Quản lý tất cả các kênh bán hàng (bao gồm offline và online).

• Lập kế hoạch kinh doanh của từng kênh bán hàng bao gồm KPI, chương trình khuyến mãi, ngân sách, POSM theo từng tháng, quý; đóng vai trò chính trong việc triển khai các kế hoạch đã được thống nhất.

• Phân tích, theo dõi thường xuyên các chỉ số của từng kênh bán hàng để có phương án hành động kịp thời.

• Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để điều phối và triển khai các kế hoạch thuộc kênh bán hàng và các dự án khác được giao theo định hướng công ty.

• Theo dõi các chỉ số về từng chương trình khuyến mãi và vận hành, đề xuất và triển khai các dự án tối ưu vận hành và trải nghiệm khách hàng.

• Đề xuất, lập kế hoạch và theo dõi các dự án mới để tăng trưởng doanh thu của từng kênh bán hàng.

• Kết nối với các đối tác để phát triển kênh platform, đề xuất và triển khai các chương trình phối hợp giữa các bên theo từng tháng, quý.

• Nghiên cứu thị trường, các công ty khác cùng ngành để phân tích và tổng hợp dữ liệu, so sánh và rút ra đề xuất phát triển cho công ty.

Tốt nghiệp Đại học/Cao học chuyên ngành marketing, thương mại, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh

+3 năm kinh nghiệm liên quan đến vị trí Commercial Supervisor, Channel Management Supervisor (ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng F&B)

Có khả năng giao tiếp, thương lượng tốt khi làm việc với đối tác cũng như nội bộ các team trong công ty

Có tư duy logic tốt, tư duy chiến lược, có khả năng đánh giá kinh doanh, tìm hiểu và nghiên cứu thị trường

Có tư duy problem solving và tư duy tích cực

Năng lực học hỏi tốt

Hệ thống vận hành chương trình của các bên Platform

Năng lực planning và xây dựng chương trình khuyến mãi ngành hàng, quản lý, phổ biến triển khai Kế hoạch kinh doanh

Ưu tiên có năng lực quản lý dự án

Kỹ năng chuyên cao về Excel, Power Point

Có khả năng phân tích, làm việc với số liệu, hệ thống

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Thực phẩm & Đồ uống, Nhà hàng / Khách sạn

Kinh nghiệm: 4 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh