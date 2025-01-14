Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Yên Hòa Sunshine, số 9 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch

• Định hướng, lên kế hoạch, tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh cho học sinh

• Đồng hành cùng học sinh trong các hoạt động, sự kiện

• Quản lý các website, mạng xã hội liên quan đến hồ sơ du học của học sinh

• Mở rộng và quản lý các lớp phát triển năng khiếu cho học sinh

• Hỗ trợ hoàn thiện các tài liệu, chứng nhận cần thiết phục vụ quá trình xử lý hồ sơ du học của học sinh

• Hỗ trợ các công tác truyền thông, các sự kiện nội bộ của công ty

• Các công việc khác được giao

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ứng viên đi du học về, sinh viên tốt nghiệp các ngành về Báo chí, Truyền thông, Sự kiện, Du lịch,…

• Kỹ năng nói lưu loát và Tiếng Anh giao tiếp tốt

• Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản, biết sử dụng các công cụ thiết kế là một lợi thế

• Có kinh nghiệm tham gia các CLB, đội nhóm, tổ chức sự kiện

• Có sức khỏe tốt, thường xuyên đi công tác khi được yêu cầu

• Chủ động trong công việc, có khả năng ứng biến linh hoạt, chịu được áp lực

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

