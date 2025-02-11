Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 38/12 Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
- Các công việc khác của Bộ Phận Kế Hoạch hoặc theo yêu cầu của Công ty.
- Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 25 - 35.
- Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại học ngành Kinh Tế.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Ưu tiên ứng viên có 1 - 3 năm kinh nghiệm về logistic; khai báo Hải Quan...
- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, gắn bó lâu dài với công ty.
- Có sức khỏe và trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập.
- Đi công tác tỉnh (nếu có)
- Ưu tiên các Ứng viên đã từng làm qua các công ty Xuất Nhập Khẩu, có kinh nghiệm và hiểu biết về cao su thiên nhiên, đã được đào tạo ISO
Hồ sơ xin việc gồm:
- Đơn, CV xin việc/ Sơ yếu lý lịch/ Bản sao HK, CMND, bằng cấp có liên quan
- Giấy khám sức khỏe/ Ảnh 3x4 trong vòng 6 tháng.
- Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại học ngành Kinh Tế.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Ưu tiên ứng viên có 1 - 3 năm kinh nghiệm về logistic; khai báo Hải Quan...
- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, gắn bó lâu dài với công ty.
- Có sức khỏe và trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập.
- Đi công tác tỉnh (nếu có)
- Ưu tiên các Ứng viên đã từng làm qua các công ty Xuất Nhập Khẩu, có kinh nghiệm và hiểu biết về cao su thiên nhiên, đã được đào tạo ISO
Hồ sơ xin việc gồm:
- Đơn, CV xin việc/ Sơ yếu lý lịch/ Bản sao HK, CMND, bằng cấp có liên quan
- Giấy khám sức khỏe/ Ảnh 3x4 trong vòng 6 tháng.
Tại CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH theo quy định
- Lương thưởng theo quy chế công ty
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
- Du lịch, chế độ sinh nhật, cưới hỏi. . . theo quy chế công ty
- Lương thưởng theo quy chế công ty
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
- Du lịch, chế độ sinh nhật, cưới hỏi. . . theo quy chế công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI