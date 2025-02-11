Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38/12 Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Các công việc khác của Bộ Phận Kế Hoạch hoặc theo yêu cầu của Công ty.

- Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 25 - 35.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại học ngành Kinh Tế.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Ưu tiên ứng viên có 1 - 3 năm kinh nghiệm về logistic; khai báo Hải Quan...

- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, gắn bó lâu dài với công ty.

- Có sức khỏe và trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập.

- Đi công tác tỉnh (nếu có)

- Ưu tiên các Ứng viên đã từng làm qua các công ty Xuất Nhập Khẩu, có kinh nghiệm và hiểu biết về cao su thiên nhiên, đã được đào tạo ISO

Hồ sơ xin việc gồm:

- Đơn, CV xin việc/ Sơ yếu lý lịch/ Bản sao HK, CMND, bằng cấp có liên quan

- Giấy khám sức khỏe/ Ảnh 3x4 trong vòng 6 tháng.

Tại CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH theo quy định

- Lương thưởng theo quy chế công ty

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

- Du lịch, chế độ sinh nhật, cưới hỏi. . . theo quy chế công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH

