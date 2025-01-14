Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 30B, đường số 3, Khu phố 6, P. Trường Thọ, Tp. Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Có khả năng làm việc độc lập để phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ theo đuổi dự án. Có khả năng phân tích hiệu quả dự án.

- Tham gia lập biện pháp thi công, tiến độ của Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất.

- Soạn thảo hoặc phối hợp soạn thảo, kiểm tra, theo dõi hợp đồng với Chủ đầu tư (Bên A).

- Bóc tách chi phí toàn bộ hợp đồng sau khi ký kết với Chủ đầu tư (Bên A).

- Phối hợp với Ban điều hành lập, kiểm tra, theo dõi hồ sơ phát sinh, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán với Chủ đầu tư (Bên A).

- Soạn thảo, kiểm tra, phân tích so sánh hiệu quả và theo dõi hợp đồng với các Nhà thầu phụ.

- Kiểm tra, theo dõi, giải quyết các đề xuất về vật tư, thiết bị, nhân công của các Ban điều hành dự án, Ban chỉ huy công trường.

- Phối hợp với các Ban điều hành cập nhật hồ sơ pháp lý, lập biện pháp thi công chi tiết, tiến độ thi công chi tiết, hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

- Phối hợp với BĐH lập ngân sách thi công cho dự án.

- Theo dõi khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công và sửa chữa bảo hành công trình.

- Bóc tách chi phí cấu thành giá trị cho từng hạng mục công việc đã thực hiện và từng hạng mục công việc được nghiệm thu để phục vụ cho các Phòng, Ban nghiệp vụ hạch toán chi phí đầu vào.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: ưu tiên Kỹ sư hàng hải, có kinh nghiệm làm việc các dự án nước ngoài; Kỹ sư chuyên ngành Cầu đường, hàng hải, thủy lợi, thủy điện,...

- Kinh nghiệm: trên 3 năm vị trí Quản lý dự án, có kinh nghiệm làm việc với các dự án lớn của nước ngoài.

- Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ theo đuổi dự án. Có khả năng phân tích hiệu quả dự án.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty hỗ trợ ăn ở (Công trình)

Thưởng tháng 13 theo kết quả KD năm của công ty

Bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước

Teambuiding, du lịch....

Chính sách du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho CBNV

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của nhà nước: Chế độ Bảo Hiểm, nghỉ Lễ Tết, Thưởng....

Các chế độ Công đoàn (sinh nhật, hiếu, hỉ, đau ốm, thai sản,...)

Được tăng lương hàng năm theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác

