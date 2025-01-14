Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Pearlcoin (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Pearlcoin (Việt Nam)
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và quản lý việc cung ứng nguyên vật liệu dựa trên nhu cầu sản xuất.
Dự báo nhu cầu vật tư, theo dõi tồn kho và điều chỉnh kế hoạch cung ứng kịp thời.
Hợp tác với các bộ phận như sản xuất, thu mua và kho để đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu luôn đầy đủ. Đảm bảo nguyên vật liệu được cung cấp đúng hạn, tránh gián đoạn trong sản xuất.
Dựa theo tình hình thực tế năng lực sản xuât của từng nhà máy ở thời điểm đó để sắp xếp, bố trí sản xuất đơn hàng cho từng nhà máy hợp lý.
Theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đảm bảo xuất hàng đúng theo kết hoạch.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, quản lý chuỗi cung ứng, logistics hoặc các ngành liên quan.
Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, có khả năng tổ chức và lập kế hoạch chặt chẽ.
Tại Công ty TNHH Pearlcoin (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ gói bảo hiểm y tế, an sinh xã hội và các phúc lợi khác do công ty cung cấp theo chính sách của công ty.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pearlcoin (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI