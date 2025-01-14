Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Pearlcoin (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Pearlcoin (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Pearlcoin (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Công ty TNHH Pearlcoin (Việt Nam)

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Pearlcoin (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và quản lý việc cung ứng nguyên vật liệu dựa trên nhu cầu sản xuất.
Dự báo nhu cầu vật tư, theo dõi tồn kho và điều chỉnh kế hoạch cung ứng kịp thời.
Hợp tác với các bộ phận như sản xuất, thu mua và kho để đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu luôn đầy đủ. Đảm bảo nguyên vật liệu được cung cấp đúng hạn, tránh gián đoạn trong sản xuất.
Dựa theo tình hình thực tế năng lực sản xuât của từng nhà máy ở thời điểm đó để sắp xếp, bố trí sản xuất đơn hàng cho từng nhà máy hợp lý.
Theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đảm bảo xuất hàng đúng theo kết hoạch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, quản lý chuỗi cung ứng, logistics hoặc các ngành liên quan.
Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, có khả năng tổ chức và lập kế hoạch chặt chẽ.

Tại Công ty TNHH Pearlcoin (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, sinh nhật và tham gia các hoạt động tập thể, được tham gia các chương trình du lịch theo quy định của công ty.
Được hưởng đầy đủ gói bảo hiểm y tế, an sinh xã hội và các phúc lợi khác do công ty cung cấp theo chính sách của công ty.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pearlcoin (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Pearlcoin (Việt Nam)

Công ty TNHH Pearlcoin (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Dệt May Nhơn Trạch, Xã Phước An, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

