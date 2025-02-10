Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH MTV Nông Sản DK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Cập nhật đơn hàng bán khi có đơn hàng mới, kết hợp với sale để hiểu rõ yêu cầu đơn hàng.

• Hướng dẫn làm hàng, theo tiến độ sản xuất, liên hệ các bên liên quan để nắm thời gian đơn hàng hoàn tất và đủ điều kiện xuất hàng.

• Liên hệ bộ phận Thu Mua lấy booking cho các đơn hàng xuất khẩu.

• Sắp xếp lịch xuất hàng và thông báo các bên liên quan để cùng phối hợp hoàn thành đơn hàng xuất khẩu.

• Theo dõi tiến độ tàu, cập nhật thông tin kịp thời để có phương án điều chỉnh lịch xuất hàng phù hợp và giải quyết sự cố nếu có phát sinh.

• Theo dõi tiến độ nhập nguyên liệu và tồn kho để đảm bảo quá trình thu mua nguyên liệu và sản xuất kịp thời.

• Làm báo cáo hàng tuần, báo cáo tổng hợp cuối năm, các báo cáo phát sinh khi có yêu cầu.

• Làm thêm một số công việc phát sinh khi có yêu cầu.

• Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn