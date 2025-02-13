Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Thực hiện, theo dõi, kiểm tra của các hợp đồng kinh tế:

• Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản,

chuyển cho Trưởng phòng/BTGĐ xin ý kiến về các điều khoản hợp

đồng. Lập thủ tục ký kết hợp đồng, lưu bản copy hợp đồng, chuyển

bản chính cho Trưởng phòng giữ, một bản chính cho phòng kế toán

giữ;

• Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng.

• Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hỗ trợ

phòng kế toán đốc thúc công nợ;

Thực hiện quản lý và kiểm soát các hồ sơ thanh toán các dự án

theo chỉ đạo của Trưởng Phòng/BGĐ:

• Theo dõi báo cáo sản lượng hàng tháng/Nhật trình xe máy thiết bị

từ các Ban chỉ huy công trường báo về để lên kế hoạch nghiệm thu

thanh toán, kịp thời cập nhật các thay đổi phát sinh và đề xuất giải

pháp xử lý kịp thời báo cáo lãnh đạo Phòng tổng hợp trình Ban

Giám đốc xem xét quyết định;

• Bóc tách vật tư, nhân công, máy trên cơ sở đơn giá trúng thầu theo