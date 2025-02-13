Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
- Hồ Chí Minh: Tầng 1, số 238 đường 3/2, Phường 12, Q.10, Tp.HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Thực hiện, theo dõi, kiểm tra của các hợp đồng kinh tế:
• Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản,
chuyển cho Trưởng phòng/BTGĐ xin ý kiến về các điều khoản hợp
đồng. Lập thủ tục ký kết hợp đồng, lưu bản copy hợp đồng, chuyển
bản chính cho Trưởng phòng giữ, một bản chính cho phòng kế toán
giữ;
• Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng.
• Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hỗ trợ
phòng kế toán đốc thúc công nợ;
Thực hiện quản lý và kiểm soát các hồ sơ thanh toán các dự án
theo chỉ đạo của Trưởng Phòng/BGĐ:
• Theo dõi báo cáo sản lượng hàng tháng/Nhật trình xe máy thiết bị
từ các Ban chỉ huy công trường báo về để lên kế hoạch nghiệm thu
thanh toán, kịp thời cập nhật các thay đổi phát sinh và đề xuất giải
pháp xử lý kịp thời báo cáo lãnh đạo Phòng tổng hợp trình Ban
Giám đốc xem xét quyết định;
• Bóc tách vật tư, nhân công, máy trên cơ sở đơn giá trúng thầu theo
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
