Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Viettourist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 91 - 93 Lê Quốc Hưng, phường 13,Hồ Chí Minh

- Lên kế hoạch, điều phối và điều hành các tour du lịch tuyến Trung Quốc - Hongkong.

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức tour.

- Làm việc với đối tác địa phương và khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về dịch vụ, lịch trình, và các thông tin liên quan đến tour.

- Phối hợp với các phòng ban khác để tối ưu hóa công việc.

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Trung ), hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành tour du lịch quốc tế, đặc biệt là các tuyến Trung Quốc - Hongkong.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với đối tác và dịch vụ tại Trung Quốc.

- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo tiếng Trung (nói và viết), tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và xử lý tình huống tốt.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

- Phẩm chất cá nhân:

Cẩn thận, tỉ mỉ, và trách nhiệm trong công việc.

Nhanh nhẹn, năng động và có khả năng chịu áp lực cao.

Đam mê ngành du lịch và yêu thích khám phá văn hóa Trung Quốc.

- Lương hấp dẫn theo năng lực và kinh nghiệm.

- Thưởng doanh số và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty.

- Đảm bảo chế độ An sinh xã hội.Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, nghỉ lễ tết theo quy định

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, công bằng.Có cơ hội khám phá thế giới và tìm hiểu Văn hóa các nước.

-Chế độ tưởng thưởng hấp dẫn: Du lịch, chính sách giá tour nội bộcho gia đình, người thân.

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng và cơ hội thăng tiến.

