Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH MTV Big Fun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 196 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Hỗ trợ Quản lý trung tâm thực hiện các công việc liên quan đến các vấn đề nhân sự - tiền - hàng hóa.

- Đào tạo, hướng dẫn và giám sát nhân viên thực hiện các công việc đảm bảo vận hành TT được xuyên suốt.

- Tham vấn cho Bp.Vận hành, Giám đốc các vấn đề liên quan đến việc cải tiến chất lượng dịch vụ, doanh thu hoặc các vấn đề khác (nếu có)

- Xử lý các vấn đề phàn nàn của khách hàng về chất lương dịch vụ tại trung tâm.

- Truyền cảm hứng và tạo động lực làm việc cho nhân viên

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng BP hoặc BGĐ.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 1 năm các ứng viên đã làm trong ngành vận hành khu vui chơi, rạp chiếu phim, F&B chuỗi nhà hàng-cà phê hoặc các ngành dịch vụ tương tự.

- Trình độ tin học: Tin học văn phòng là một lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng xử lý tình huống tốt;

- Năng động, nhanh nhạy, trung thực, làm việc có trách nhiệm và chịu áp lực công việc cao;

Tại Công ty TNHH MTV Big Fun Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng KPI, Bonus tháng/Quý

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đầy đủ theo quy định;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Được tham gia vào các chuyến đi du lịch, đi nghỉ dưỡng do Công ty tổ chức.

- Được làm việc ổn định, lâu dài theo mức độ cam kết của nhân viên.

- Các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và công ty.

- Chế độ phúc lợi: Sinh nhật, thưởng lễ/tết, lương tháng 13,...

- Tặng vé mời tham gia Khu vui chơi hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Big Fun

