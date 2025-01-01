Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. làm việc tại Kon Tum thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Kon Tum:

- Toàn khu vực,Kon Tum, Thành phố Kon Tum

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ, quản lý phụ trách mọi hoạt động của phòng kinh doanh
Lập kế hoạch mua hàng và chịu trách nhiệm về kế hoạch đã được duyệt
Xây dựng & phát triểndịch vụ khách hàng, khách hàng tiềm năng,chăm sóc khách hànghiện tại
Tạo đơn hàng và theo dõi các Hợp đồng phát sinh mua các nguyên liệu hoặc mua TSCĐ, CCDC,….đã được duyệt
Giám sát và quản lý các công việc hàng ngày của nhân sự cấp dưới
Không yêu cầu doanh số, không áp KPI.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Tốt nghiệp ĐH, CĐ các ngành Quản trị Kinh Doanh, Kinh Tế
Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng chịu được áp lực công việc
Thành thạo cáccông cụ tin học văn phòng
Nhạy bén,tư duy logicvà sáng tạo
Có tinh thần cầu tiến và không ngừng học hỏi
Quyết đoán, mạnh mẽ trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN sau thời gian thử việc
Tham gia Công đoàn và được hưởng các phúc lợi đầy đủ
Các chế độ lương, thưởng theo quy định của Công ty.
Trợ cấp gắn bó theo thời gian làm việc.
Được hổ trợ chồ ở cho ứng viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 292 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

