Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. làm việc tại Kon Tum thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Kon Tum: - Toàn khu vực,Kon Tum, Thành phố Kon Tum

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ, quản lý phụ trách mọi hoạt động của phòng kinh doanh

Lập kế hoạch mua hàng và chịu trách nhiệm về kế hoạch đã được duyệt

Xây dựng & phát triểndịch vụ khách hàng, khách hàng tiềm năng,chăm sóc khách hànghiện tại

Tạo đơn hàng và theo dõi các Hợp đồng phát sinh mua các nguyên liệu hoặc mua TSCĐ, CCDC,….đã được duyệt

Giám sát và quản lý các công việc hàng ngày của nhân sự cấp dưới

Không yêu cầu doanh số, không áp KPI.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Tốt nghiệp ĐH, CĐ các ngành Quản trị Kinh Doanh, Kinh Tế

Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng chịu được áp lực công việc

Thành thạo cáccông cụ tin học văn phòng

Nhạy bén,tư duy logicvà sáng tạo

Có tinh thần cầu tiến và không ngừng học hỏi

Quyết đoán, mạnh mẽ trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN sau thời gian thử việc

Tham gia Công đoàn và được hưởng các phúc lợi đầy đủ

Các chế độ lương, thưởng theo quy định của Công ty.

Trợ cấp gắn bó theo thời gian làm việc.

Được hổ trợ chồ ở cho ứng viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

