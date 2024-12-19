Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM
- Đồng Tháp:
- Bình Thạnh Trung , Huyện Lấp Vò , Đồng Tháp, Việt Nam, Huyện Lấp Vò
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Xây dựng và thực hiện kế hoạch bổ sung nguyên liệu đóng gói để hỗ trợ kế hoạch sản xuất
Lập kế hoạch khử trùng hàng hóa
Triển khai lệnh sản xuất cho đơn hàng bán và báo cáo tình trạng thực tế so với kế hoạch sản xuất.
Đảm bảo đạt được mục tiêu tồn kho (mục tiêu bao tiêu theo ngày đối với lúa, phụ phẩm và nguyên liệu đóng gói) và thúc đẩy sự ứng biến liên tục về mức độ và chất lượng hàng tồn kho
Giám sát và báo cáo về hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng.
Giám sát sản xuất theo kế hoạch so với hiệu suất thực tế và báo cáo hàng ngày/hàng tuần.
Đảm bảo có sẵn vật liệu để thực hiện kế hoạch một cách suôn sẻ
Thực hiện theo chỉ đạo của quản lý
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu về kỹ năng:
Yêu cầu thái độ:
Tại CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm 750.000 đ/ tháng
Thử việc 100% lương, chế độ BHXH full lương
Bảo hiểm PVI (gói bảo hiểm tai nạn và sức khỏe nội và ngoại trú)
Khám sức khỏe định kỳ (1-2 lần/năm)
Nghỉ có lương: 15 ngày phép năm, 5 ngày phép ốm, 5 ngày vợ sinh, 5 ngày kết hôn Teambuilding, Year End Party, ...
Thưởng voucher mua sắm, quà tặng vào dịp lễ, tết, trung thu,...
Cơ hội học tập và đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
