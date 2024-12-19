Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp:

- Bình Thạnh Trung , Huyện Lấp Vò , Đồng Tháp, Việt Nam, Huyện Lấp Vò

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Xây dựng và thực hiện kế hoạch bổ sung nguyên liệu đóng gói để hỗ trợ kế hoạch sản xuất
Lập kế hoạch khử trùng hàng hóa
Triển khai lệnh sản xuất cho đơn hàng bán và báo cáo tình trạng thực tế so với kế hoạch sản xuất.
Đảm bảo đạt được mục tiêu tồn kho (mục tiêu bao tiêu theo ngày đối với lúa, phụ phẩm và nguyên liệu đóng gói) và thúc đẩy sự ứng biến liên tục về mức độ và chất lượng hàng tồn kho
Giám sát và báo cáo về hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng.
Giám sát sản xuất theo kế hoạch so với hiệu suất thực tế và báo cáo hàng ngày/hàng tuần.
Đảm bảo có sẵn vật liệu để thực hiện kế hoạch một cách suôn sẻ
Thực hiện theo chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về chuyên môn:
Yêu cầu về kỹ năng:
Yêu cầu thái độ:

Tại CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, đánh giá theo năng lực
Phụ cấp cơm 750.000 đ/ tháng
Thử việc 100% lương, chế độ BHXH full lương
Bảo hiểm PVI (gói bảo hiểm tai nạn và sức khỏe nội và ngoại trú)
Khám sức khỏe định kỳ (1-2 lần/năm)
Nghỉ có lương: 15 ngày phép năm, 5 ngày phép ốm, 5 ngày vợ sinh, 5 ngày kết hôn Teambuilding, Year End Party, ...
Thưởng voucher mua sắm, quà tặng vào dịp lễ, tết, trung thu,...
Cơ hội học tập và đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ấp Tân An, Xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

