Tuyển Nhân viên Kế hoạch Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website: https://tuyendung.bidv.com.vn/tin-tuyen-dung/507/chuyen-vien-ke-hoach-kinh-doanh.html

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Kế Hoạch Kinh Doanh

Số lượng: 1

Nơi làm việc: ĐỒNG THÁP

Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025 - 31/03/2025

VỀ CHÚNG TÔI

BIDV mang theo sứ mệnh là tập đoàn tài chính ngân hàng luôn tiên phong, đồng hành vì sự phát triển vững bền của khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội.

BIDV đã đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ thông qua việc xác định chiến lược tập trung vào hoạt động ngân hàng bán lẻ và chuyển đổi số, trong đó trọng tâm là số hóa các mặt hoạt động và sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Với những nỗ lực trong việc cung cấp cho khách hàng cá nhân những sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân thiện, dẫn đầu xu thế công nghệ với nhiều tiện ích vượt trội, BIDV đã vinh dự được các tổ chức trong nước và thế giới trao tặng nhiều giải thưởng uy tín như: Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam năm 2024 (Tạp chí Euromoney), Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2024 (HR Asean Magazine), Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024; Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất năm 2024 (HR Asean Magazine), Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (Forbes Việt Nam)…