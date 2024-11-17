Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 186

- 188 Nguyễn Duy, Phường 09, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Kiểm soát, lập báo cáo nhập xuất tồn kho.
- Trực tiếp kiểm kê kho định kỳ, số lượng hàng xuất nhập kho.
- Lập chứng từ xuất nhập kho, tất cả các chi phí của công ty.
- Nhập liệu bảng kê hóa đơn, chứng từ kế toán.
- Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
- Lập biên bản, lập báo cáo chứng từ, báo cáo kế toán.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp kế toán trở lên.
- Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, thái độ tốt, trách nhiệm, có kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách tăng lương định kỳ.
- Được đánh giá khen thưởng hàng quý.
- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.
- Thưởng vào dịp lễ, tết theo quy định.
- Được hưởng nhiều chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 186-188 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

