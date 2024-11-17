Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 186 - 188 Nguyễn Duy, Phường 09, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán

- Kiểm soát, lập báo cáo nhập xuất tồn kho.

- Trực tiếp kiểm kê kho định kỳ, số lượng hàng xuất nhập kho.

- Lập chứng từ xuất nhập kho, tất cả các chi phí của công ty.

- Nhập liệu bảng kê hóa đơn, chứng từ kế toán.

- Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.

- Lập biên bản, lập báo cáo chứng từ, báo cáo kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp kế toán trở lên.

- Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, thái độ tốt, trách nhiệm, có kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách tăng lương định kỳ.

- Được đánh giá khen thưởng hàng quý.

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

- Thưởng vào dịp lễ, tết theo quy định.

- Được hưởng nhiều chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL

