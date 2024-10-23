Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sóng Thần
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sóng Thần

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sóng Thần

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 45B, Đường Yersin, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng ngày. Nhập liệu, xử lý dữ liệu kế toán, lập các chứng từ kế toán theo quy định. Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, phát hiện và xử lý các sai sót. Theo dõi, quản lý các khoản thu chi, công nợ, hàng tồn kho. Hỗ trợ công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm liên quan đến lĩnh việc kế toán từ 02 năm trở lên. Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững nghiệp vụ kế toán cơ bản, các nghiệp vụ kế toán liên quan đến hàng tồn kho. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sóng Thần Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sóng Thần

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sóng Thần

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 45B Yersin, Phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

