Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Tiếp nhận, bảo quản và cấp phát nguyên phụ liệu (NPL) phục vụ cho phòng mẫu.

Kiểm tra số lượng, chất lượng NPL nhập kho và xuất kho.

Cập nhật tồn kho hàng ngày, đảm bảo số liệu chính xác.

Phối hợp với bộ phận mẫu, mua hàng và sản xuất để đảm bảo NPL cung ứng đúng và đủ.

Sắp xếp kho gọn gàng, khoa học, đảm bảo dễ kiểm soát và quản lý.

Kiểm kê kho định kỳ và báo cáo số lượng tồn kho theo yêu cầu.

Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến NPL trong phòng mẫu.

Có kinh nghiệm làm kho, ưu tiên ngành may.

Biết sử dụng Excel, phần mềm quản lý kho là lợi thế.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm.

Có thể làm việc dưới áp lực cao.

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn.

Môi trường chuẩn CHBL Đức – chuyên nghiệp, thân thiện, đồng đội Mẫu siêu dễ thương.

Hợp đồng, bảo hiểm rõ ràng, minh bạch.

Lương vào khoảng ngày 10 tây.

Bữa trưa ngon miệng, đủ món phong phú, miễn phí.

Bãi xe riêng, giữ xe miễn phí.

Hưởng các chế độ phúc lợi, phép năm, nhận quà vào các dịp sinh nhật bản thân, Tết, 8/3 có quà cho nam và nữ, 30/4, 1/6, Trung thu, 20/10,...

