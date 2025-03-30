Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang:

- Tiền Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, bảo quản và cấp phát nguyên phụ liệu (NPL) phục vụ cho phòng mẫu.
Kiểm tra số lượng, chất lượng NPL nhập kho và xuất kho.
Cập nhật tồn kho hàng ngày, đảm bảo số liệu chính xác.
Phối hợp với bộ phận mẫu, mua hàng và sản xuất để đảm bảo NPL cung ứng đúng và đủ.
Sắp xếp kho gọn gàng, khoa học, đảm bảo dễ kiểm soát và quản lý.
Kiểm kê kho định kỳ và báo cáo số lượng tồn kho theo yêu cầu.
Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến NPL trong phòng mẫu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm kho, ưu tiên ngành may.
Biết sử dụng Excel, phần mềm quản lý kho là lợi thế.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm.
Có thể làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn.
Môi trường chuẩn CHBL Đức – chuyên nghiệp, thân thiện, đồng đội Mẫu siêu dễ thương.
Hợp đồng, bảo hiểm rõ ràng, minh bạch.
Lương vào khoảng ngày 10 tây.
Bữa trưa ngon miệng, đủ món phong phú, miễn phí.
Bãi xe riêng, giữ xe miễn phí.
Hưởng các chế độ phúc lợi, phép năm, nhận quà vào các dịp sinh nhật bản thân, Tết, 8/3 có quà cho nam và nữ, 30/4, 1/6, Trung thu, 20/10,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO

CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 101 Quốc lộ 1, Phường 10, TP.Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

