Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

- Mỗi ngày tự sắp xếp kiểm tra toàn bộ kho, kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, vào ngày mưa, kiểm tra mái nhà có tình trạng dột nước hay không, ống thoát nước có bị tắt nghẽn hay không để kịp thời xử lý và đảm bảo an toàn hàng hoá trong kho

- Sắp xếp thực hiện các công tác kiểm kê kho theo lịch ngày và tháng, thiết lập báo biểu, đồng thời phụ trách xử lý các thủ tục lệch kho

- Chịu trách nhiệm quản lý kho, nghiêm chỉnh chấp hành quy trình quản lý của tập đoàn.

- Các công việc khác do cấp trên giao phó.