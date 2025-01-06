Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM
- Tiền Giang: Lô 23B, 25A, 29A, 30 KCN Long Giang, Tân Lập 1, Tân Phước, Huyện Tân Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
- Mỗi ngày tự sắp xếp kiểm tra toàn bộ kho, kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, vào ngày mưa, kiểm tra mái nhà có tình trạng dột nước hay không, ống thoát nước có bị tắt nghẽn hay không để kịp thời xử lý và đảm bảo an toàn hàng hoá trong kho
- Sắp xếp thực hiện các công tác kiểm kê kho theo lịch ngày và tháng, thiết lập báo biểu, đồng thời phụ trách xử lý các thủ tục lệch kho
- Chịu trách nhiệm quản lý kho, nghiêm chỉnh chấp hành quy trình quản lý của tập đoàn.
- Các công việc khác do cấp trên giao phó.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Phép năm, BHXH đầy đủ
- Thưởng các dịp lễ, tết
- Bao cơm trưa, cơm tăng ca
- Tổ chức sinh nhật hàng tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
