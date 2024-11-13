Tuyển Nhân Viên Kho thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Khu du lịch núi thần tài, Hòa Vang

Mô Tả Công Việc

Quản lý nhập xuất tồn của các sản phẩm đồ dùng cho bộ phận mảng Khách sạn, Spa.....

Nhập xuất hàng hóa trên phần mềm Fast mỗi ngày

Dựa vào tồn kho và nhu cầu sử dụng -> lập kế hoạch đề xuất hàng hoá phù hợp

Quản lý được các sản phẩm và công cụ hư hỏng lập biên bản tiêu huỷ

Lập và theo dõi, đối chiếu chứng từ số liệu với kế toán

Nhập hàng kiểm đếm số lượng và chất lượng nếu không đúng yêu cầu sẽ phản hồi lại với bộ phận cung ứng

Ngày cuối tháng rà soát lại hàng vật tư tiêu hao, chốt số cùng bộ phận kế toán kiểm kê hàng hóa

Thay thế thư ký những ngày thư ký nghỉ off ( báo cơm ca, showroom, gửi các mail thông báo,...)

Thay thế nhân viên kho Minibar & Ameniti những ngày nghỉ off ( nhập xuất hàng, fill minibar cho phòng khách sạn, làm túi ameniti cho phòng ngày mai,...)

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm quản lý kho

Tốt nghiệp trung cấp kế toán trở lên hoặc chuyên ngành khác mà có hiểu biết về nghiệp vụ kế toán

Có sức khoẻ, siêng năng, chịu khó

Quyền Lợi

Mức lương từ 7TR -8TR tr.

Các chế độ BHXH đầy đủ theo luật lao động Việt Nam

Hỗ trợ xe đưa đón hoặc hỗ trợ chi phí xăng xe nếu đi tự túc.

Gia đình (tứ thân phụ mẫu, vợ/ chồng, con cái) được hưởng phúc lợi tham quan Núi Thần Tài miễn phí theo cấp nhân sự.

Được tăng lương theo định kỳ hàng năm

Được đi tham quan, du lịch nước ngoài hàng năm (theo đánh giá, bình chọn của bộ phận)

Được hỗ trợ bữa ăn tại căn tin công ty theo ca làm việc (ngoài lương)

Được trang bị đồng phục, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc

Các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty và luật lao động (như ngày nghỉ phép năm, ốm đau, cưới hỏi, ma chay,...)

Cách Thức Ứng Tuyển

