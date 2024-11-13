Tuyển Nhân Viên Kho thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Tuyển Nhân Viên Kho thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Pro Company

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Khu du lịch núi thần tài, Hòa Vang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Quản lý nhập xuất tồn của các sản phẩm đồ dùng cho bộ phận mảng Khách sạn, Spa.....
Nhập xuất hàng hóa trên phần mềm Fast mỗi ngày
Dựa vào tồn kho và nhu cầu sử dụng -> lập kế hoạch đề xuất hàng hoá phù hợp
Quản lý được các sản phẩm và công cụ hư hỏng lập biên bản tiêu huỷ
Lập và theo dõi, đối chiếu chứng từ số liệu với kế toán
Nhập hàng kiểm đếm số lượng và chất lượng nếu không đúng yêu cầu sẽ phản hồi lại với bộ phận cung ứng
Ngày cuối tháng rà soát lại hàng vật tư tiêu hao, chốt số cùng bộ phận kế toán kiểm kê hàng hóa
Thay thế thư ký những ngày thư ký nghỉ off ( báo cơm ca, showroom, gửi các mail thông báo,...)
Thay thế nhân viên kho Minibar & Ameniti những ngày nghỉ off ( nhập xuất hàng, fill minibar cho phòng khách sạn, làm túi ameniti cho phòng ngày mai,...)
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý kho
Tốt nghiệp trung cấp kế toán trở lên hoặc chuyên ngành khác mà có hiểu biết về nghiệp vụ kế toán
Có sức khoẻ, siêng năng, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7TR -8TR tr.
Các chế độ BHXH đầy đủ theo luật lao động Việt Nam
Hỗ trợ xe đưa đón hoặc hỗ trợ chi phí xăng xe nếu đi tự túc.
Gia đình (tứ thân phụ mẫu, vợ/ chồng, con cái) được hưởng phúc lợi tham quan Núi Thần Tài miễn phí theo cấp nhân sự.
Được tăng lương theo định kỳ hàng năm
Được đi tham quan, du lịch nước ngoài hàng năm (theo đánh giá, bình chọn của bộ phận)
Được hỗ trợ bữa ăn tại căn tin công ty theo ca làm việc (ngoài lương)
Được trang bị đồng phục, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc
Các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty và luật lao động (như ngày nghỉ phép năm, ốm đau, cưới hỏi, ma chay,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 93 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

