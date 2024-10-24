Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Kiểm soát Tài chính: Hỗ trợ Trưởng bộ phận trong các công việc

Tham gia kiểm soát các chi phí của công ty theo yêu cầu đề xuất từ Trưởng bộ phận;

Kiểm soát tuân thủ: Hỗ trợ Trưởng Bộ phận trong các công việc:

Tham gia xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty; Soạn thảo/phối hợp xây dựng, cho ý kiến đối với các quy trình hoạt động nghiệp vụ của Công ty; Rà soát các quy trình nghiệp vụ tại Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ và việc tính toán các chỉ tiêu về tài chính của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Theo dõi việc báo cáo, công bố thông tin của các bộ phận đảm bảo tuân thủ theo quy định đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Đánh giá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của Công ty; Phối hợp cùng Pháp chế đánh giá tính pháp lý của các sản phẩm tài chính; Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận;

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 0-2 năm trong lĩnh vực tài chính/kiểm toán/chứng khoán; Hiểu biết về các nghiệp vụ của CTCK; Hiểu biết về pháp luật chứng khoán đối với CTCK; Hiểu biết về phân tích tài chính doanh nghiệp; Trình độ: Tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính/ kiểm toán/Luật; Ưu tiên có chứng chỉ: Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp do UBCKNN cấp. Kỹ năng mềm:

Thành thạo các ứng dụng văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...); Kỹ năng tra cứu, soạn thảo văn bản tốt; Kỹ năng tra soát, đối chiếu số liệu tốt; Khả năng phân tích và lập luận để giải quyết vấn đề tốt; Khả năng đọc/viết tiếng anh tốt.

Năng lực cốt lõi:

Có khả năng tư duy logic; Có khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động; Có tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm; Có khả năng làm việc nhóm và độc lập; Có khả năng học hỏi nhanh; Có thái độ tích cực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Phúc lợi, cạnh tranh. Phép năm 12 ngày + 3 ngày phép thưởng sau 12 tháng. Môi trường công ty Fintech năng động; Giờ làm việc linh động - 6h45p/ngày Thứ 2-6 Chế độ đào tạo hấp dẫn, tiếp cận với các chuyên gia trong mảng công nghệ, đầu tư tài chính, thiết kế, vận hành; Du lịch hàng năm cùng công ty; Party hàng tháng, khám sức khỏe định kỳ; Các chế độ khác đầy đủ theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

