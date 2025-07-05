Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Core Responsibilities:

Thu thập, phân tích và định nghĩa yêu cầu nghiệp vụ trong lĩnh vực chứng khoán từ phía khách hàng/đối tác/nội bộ công ty;

Nghiên cứu và phân tích thị trường chứng khoán, các sản phẩm đầu tư, quy trình giao dịch…;

Phát triển ý tưởng sản phẩm đột phá (product breakthrough) trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, tích hợp AI để tạo ra trải nghiệm người dùng vượt trội;

Tạo và quản lý hệ thống tài liệu chuyên ngành: SRS cho hệ thống giao dịch chứng khoán, AI algorithm specifications, compliance requirements, user journey cho các sản chứng khoán, tài chính;

AI & Innovation Focus:

Nghiên cứu và đề xuất ứng dụng AI/ML trong các sản phẩm chứng khoán: robo-advisory, algorithmic trading, market sentiment analysis, risk management;

Phân tích dữ liệu thị trường và hành vi người dùng để đưa ra insights cho product innovation;

Thiết kế và optimize các AI-powered features: smart portfolio recommendation, automated rebalancing, predictive analytics;

Securities Domain Expertise:

Đảm bảo compliance với các quy định của SSC, HNX, HOSE và các cơ quan quản lý khác;

Phân tích và tối ưu hóa quy trình giao dịch: order management, execution, clearing & settlement;

Nghiên cứu các loại chứng khoán: cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, ETF và đưa ra product roadmap;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Domain Knowledge (Required)

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán/tài chính;

Hiểu biết sâu về thị trường chứng khoán Việt Nam: quy trình giao dịch, settlement, margin trading…;

Nắm vững các quy định của SSC, luật chứng khoán và các yêu cầu tuân thủ;

Kinh nghiệm với trading platforms, order management systems, market data systems;

AI & Technology Mindset

Kinh nghiệm hoặc hiểu biết về AI/ML applications trong fintech: recommendation systems, algorithmic trading, robo-advisory là một lợi thế;

Product breakthrough mindset: khả năng think outside the box, đưa ra innovative solutions;

Hiểu biết về data analytics, user behavior analysis và product metrics;

Kinh nghiệm với A/B testing, user research và product experimentation;

Technical & Soft Skills

Thành thạo các công cụ: Jira, Confluence, Figma/Sketch, SQL (basic);

Chứng chỉ Business Analyst và/hoặc Securities Practitioner là một lợi thế;

Tư duy analytical mạnh, khả năng problem-solving và strategic thinking;

Kỹ năng giao tiếp & trình bày vấn đề tốt, có thể thuyết trình ý tưởng và influence stakeholders;

Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile/Scrum;

Preferred Qualifications

Kinh nghiệm làm việc tại công ty chứng khoán, fintech hoặc làm các sản phẩm chứng khoán;

Có hiểu biết về chứng khoán, blockchain, cryptocurrency và digital assets;

Background về finance, economics hoặc computer science;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Attractive income

Great working time, 6h45 per day Monday to Friday

12 days for annual leave and 03-day bonus leave for each 12 working months

Team building activities, holidays with the company

Open working space

Approach the environment of a fintech startup, grant admissions to many departments within the company: product-design, product development, growth, operations

Learn, experience, and get close contact with experts in investment and finance

Propose ideas freely, permission to make trials

Other benefits as per required from the Labor Code

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin