Tuyển Kinh doanh phần mềm AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn
- Đà Nẵng: số 66A, đường Lê Đình Lý, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Tiến hành nghiên cứu thị trường, phát hiện và xây dựng mạng lưới khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ AI Chatbot và hỗ trợ sử dụng các tính năng sản phẩm.
Triển khai kế hoạch tư vấn, ký kết hợp đồng và hỗ trợ khách hàng.
Hỗ trợ thực hiện chiến dịch quảng cáo tại các điểm bán.
Giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng và nhà hàng.
Hợp tác với các bộ phận để nâng cao trải nghiệm dịch vụ dựa trên phản hồi khách hàng.
Báo cáo theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Tính cách: Chủ động, sáng tạo, nhiệt huyết
Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành F&B, Ecommerce, Ví điện tử, POS,.. là một lợi thế
Tại AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi hấp dẫn: 12ngày phép/ năm
Lương tháng 13, thưởng năm, BHXH full lương, BH sức khỏe PVI.
Môi trường trẻ, năng động, làm hết sức, chơi hết mình.
Cơ hội thăng tiến nếu kết quả công việc tốt.
Thời gian làm việc: 9:00- 18:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6.
Địa điểm làm việc: số 66A, đường Lê Đình Lý, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
