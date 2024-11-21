Tuyển Kinh doanh phần mềm AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: số 66A, đường Lê Đình Lý, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tiến hành nghiên cứu thị trường, phát hiện và xây dựng mạng lưới khách hàng tiềm năng.

Tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ AI Chatbot và hỗ trợ sử dụng các tính năng sản phẩm.

Triển khai kế hoạch tư vấn, ký kết hợp đồng và hỗ trợ khách hàng.

Hỗ trợ thực hiện chiến dịch quảng cáo tại các điểm bán.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng và nhà hàng.

Hợp tác với các bộ phận để nâng cao trải nghiệm dịch vụ dựa trên phản hồi khách hàng.

Báo cáo theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Tính cách: Chủ động, sáng tạo, nhiệt huyết

Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành F&B, Ecommerce, Ví điện tử, POS,.. là một lợi thế

Tại AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 6,000,000 - 15,000,000

Chế độ phúc lợi hấp dẫn: 12ngày phép/ năm

Lương tháng 13, thưởng năm, BHXH full lương, BH sức khỏe PVI.

Môi trường trẻ, năng động, làm hết sức, chơi hết mình.

Cơ hội thăng tiến nếu kết quả công việc tốt.

Thời gian làm việc: 9:00- 18:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Địa điểm làm việc: số 66A, đường Lê Đình Lý, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin