Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN CHẦN BÔNG TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẦN BÔNG TÍN PHÁT
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Phụ trách theo dõi khách hàng, nhận đơn đặt hàng
- Lập kế hoạch sản xuất, giao hàng, theo dõi công nợ
- Các việc khác thuộc phòng kinh doanh
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đã đi làm không quá 2 năm
- Sinh sống tại khu vực : Gia Lâm / Hưng Yên giáp với Hà Nội
- Tốt nghiệp đại học các trường: NGOẠI THƯƠNG / Kinh tế quốc dân ( khoa Kinh doanh quốc tế / kinh doanh thương mại /marketing )
- Sử dụng thành thạo tiếng anh ( cả 4 kỹ năng )
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẦN BÔNG TÍN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương khởi điểm: 10 triệu
- Các chế độ: đầy đủ theo luật lao động, thử việc 1 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẦN BÔNG TÍN PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
