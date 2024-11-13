Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN CHẦN BÔNG TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gia Lâm

Mô Tả Công Việc

- Phụ trách theo dõi khách hàng, nhận đơn đặt hàng

- Lập kế hoạch sản xuất, giao hàng, theo dõi công nợ

- Các việc khác thuộc phòng kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ, sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đã đi làm không quá 2 năm

- Sinh sống tại khu vực : Gia Lâm / Hưng Yên giáp với Hà Nội

- Tốt nghiệp đại học các trường: NGOẠI THƯƠNG / Kinh tế quốc dân ( khoa Kinh doanh quốc tế / kinh doanh thương mại /marketing )

- Sử dụng thành thạo tiếng anh ( cả 4 kỹ năng )

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương khởi điểm: 10 triệu

- Các chế độ: đầy đủ theo luật lao động, thử việc 1 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển

