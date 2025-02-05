Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản One Mount làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại One Mount
- Hà Nội: 458 Phố Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD
OneHousing (One Mount Real Estate) - Công ty thành viên thuộc hệ sinh thái One Mount, đối tác chiến lược của Ngân hàng hàng đầu Việt Nam Techcombank và chủ đầu tư sở hữu các căn hộ hàng hiệu được săn đón nhất thị trường Masterise Homes và Vinhomes.
• Trao đổi, tìm hiểu nhu cầu mua sắm nhà ở của khách hàng thuộc phân khúc trung-cao cấp của Masterise Homes, Vinhomes (các dự án cao tầng & thấp tầng).
• Tư vấn khách hàng, đưa ra các giải pháp chuyên sâu, giúp khách hàng sở hữu căn hộ phù hợp nhất.
• Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng có trải nghiệm mua sắm nhà ở đơn giản và xuyên suốt trên nền tảng công nghệ OneHousing.
• Tìm hiểu, nắm vững các thông tin thị trường, dự án Bất động sản, xu hướng và nhu cầu khách hàng.
• Xây dựng thương hiệu cá nhân nổi bật và cùng OneHousing.
• Được cung cấp 70% nguồn khách hàng Data có sẵn kênh Ngân hàng, hỗ trợ chốt Deal.
• Được quyền truy cập vào tất cả các giỏ hàng đang phân phối cho Masterise Homes.
Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm tại vị trí Sales trong các lĩnh vực Bất động sản, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm, Timeshare, Nội thất, Xây dựng.v.v...
Tại One Mount Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại One Mount
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
