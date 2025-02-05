Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản One Mount làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

OneHousing (One Mount Real Estate) - Công ty thành viên thuộc hệ sinh thái One Mount, đối tác chiến lược của Ngân hàng hàng đầu Việt Nam Techcombank và chủ đầu tư sở hữu các căn hộ hàng hiệu được săn đón nhất thị trường Masterise Homes và Vinhomes.

OneHousing (One Mount Real Estate) -

• Trao đổi, tìm hiểu nhu cầu mua sắm nhà ở của khách hàng thuộc phân khúc trung-cao cấp của Masterise Homes, Vinhomes (các dự án cao tầng & thấp tầng).

• Tư vấn khách hàng, đưa ra các giải pháp chuyên sâu, giúp khách hàng sở hữu căn hộ phù hợp nhất.

• Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng có trải nghiệm mua sắm nhà ở đơn giản và xuyên suốt trên nền tảng công nghệ OneHousing.

• Tìm hiểu, nắm vững các thông tin thị trường, dự án Bất động sản, xu hướng và nhu cầu khách hàng.

• Xây dựng thương hiệu cá nhân nổi bật và cùng OneHousing.

• Được cung cấp 70% nguồn khách hàng Data có sẵn kênh Ngân hàng, hỗ trợ chốt Deal.

• Được quyền truy cập vào tất cả các giỏ hàng đang phân phối cho Masterise Homes.