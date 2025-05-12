Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Golden Palace 54 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

• Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản nghỉ dưỡng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

• Tư vấn giải pháp tài chính về bất động sản nghỉ dưỡng hoặc bất động sản cao cấp.

• Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

• Cập nhật kiến thức về sản phẩm để trau dồi kỹ năng bán hàng, quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.

• Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá trình chăm sóc khách hàng; chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của Công ty

• Phát triển mối quan hệ khách hàng và luôn tìm kiếm những kênh khách hàng mới.

• Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng/ Giám đốc Kinh doanh.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi từ 22 - 50 tuổi, ngoại hình ưa nhìn

• Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ du lịch, khách sạn… Hoặc sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, bất động sản các trường: KTQD, thương mai, ngoại thương, ngân hàng, tài chính…

• Đam mê kinh doanh bất động sản, mong muốn phát triển bản thân và đem đến mức thu nhập đột biến.

• Mong muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo về kĩ năng tư vấn tài chính, bất động sản …Có hoài bão, đam mê, muốn thử thách mình với công việc áp lực cao

• Năng động, có hoài bão, dám thử thách khả năng phát triển của bản thân

• Thân thiện, hòa đồng, có khả năng làm việc nhómKỹ năng giao tiếp, kỹ năng nắm bắt thông tin,...

• Năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, sáng tạo và đam mê công việc.

• Tinh thần nhiệt tình, chủ động và nhanh nhẹn.

• Có tinh thần cầu tiến, kiên trì, tâm huyết, đam mê, mong muốn phát triển bản thân.

Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập không giới hạn từ 20 - 30 triệu trở lên: lương cứng từ 5 triệu đến 10 triệu + hoa hồng (2-5%) + thưởng nóng + thưởng doanh thu

• Được hòa vào văn hóa\" Ăn chơi nhảy múa\" của \"Gia đình Cen\" sau những giờ làm việc căng thẳng để kết nối mọi người gần với nhau hơn.

• Thưởng dành cho các cá nhân, tập thể kinh doanh xuất sắc.

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

• Tham gia du lịch, teambuilding, sinh nhật Tập đoàn hàng năm.

• Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty.

• Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành.

• Được trang bị bảo hiểm sức khỏe PTI.

• Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin