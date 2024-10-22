Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP GIA CƯỜNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP GIA CƯỜNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Số 10, đường số 8, Khu đô thị Waterfront, Lê Chân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, liên hệ khách hàng
Tư vấn sản phẩm. báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất
CSKH trước, trong và sau khi kí hợp đồng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 25 tuổi Ưu tiên tốt nghiệp các ngành liên quan đến kinh tế, kinh doanh, xây dựng và kiến trúc,... Có kỹ năng giao tiếp, biết nắm bắt tâm lí khách hàng là một lợi thế
Trên 25 tuổi
Ưu tiên tốt nghiệp các ngành liên quan đến kinh tế, kinh doanh, xây dựng và kiến trúc,...
Có kỹ năng giao tiếp, biết nắm bắt tâm lí khách hàng là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP GIA CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + hoa hồng. Thu nhập 1 tháng trên 15 triệu Hỗ trợ, trau dồi kiến thức về Nội thất Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Lương cơ bản + hoa hồng. Thu nhập 1 tháng trên 15 triệu
Hỗ trợ, trau dồi kiến thức về Nội thất
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP GIA CƯỜNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
