Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP GIA CƯỜNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 10, đường số 8, Khu đô thị Waterfront, Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, liên hệ khách hàng Tư vấn sản phẩm. báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất CSKH trước, trong và sau khi kí hợp đồng

Tìm kiếm, liên hệ khách hàng

Tư vấn sản phẩm. báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất

CSKH trước, trong và sau khi kí hợp đồng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 25 tuổi Ưu tiên tốt nghiệp các ngành liên quan đến kinh tế, kinh doanh, xây dựng và kiến trúc,... Có kỹ năng giao tiếp, biết nắm bắt tâm lí khách hàng là một lợi thế

Trên 25 tuổi

Ưu tiên tốt nghiệp các ngành liên quan đến kinh tế, kinh doanh, xây dựng và kiến trúc,...

Có kỹ năng giao tiếp, biết nắm bắt tâm lí khách hàng là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP GIA CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng. Thu nhập 1 tháng trên 15 triệu Hỗ trợ, trau dồi kiến thức về Nội thất Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Lương cơ bản + hoa hồng. Thu nhập 1 tháng trên 15 triệu

Hỗ trợ, trau dồi kiến thức về Nội thất

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP GIA CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin