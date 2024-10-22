Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN BÁCH TÍN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN BÁCH TÍN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN BÁCH TÍN
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN BÁCH TÍN

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN BÁCH TÍN

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: số 4 Liền Kề 10 khu Hoàng Huy Riverside, Phường Thượng Lý, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Liên hệ tư vấn, chăm sóc khách hàng từ data marketing, đối tác của công ty hoặc nguồn tự tìm kiếm.
- Tìm hiểu thiết kế và báo giá để giải trình và tư vấn cho khách hàng.
- Tìm hiểu, khai thác, thiết lập và tạo mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng.
- Chuẩn bị, theo dõi & quản lý tiến độ hợp đồng, thanh toán, quyết toán.
- Giải trình báo giá, phát sinh & thiết kế cho khách hàng trong quá trình triển khai dự án.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sale nội thất & ngoại thất là một lợi thế (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, chỉ cần máu lửa và đam mê kiếm tiền)
- Ưu tiên ứng viên: hiểu về vật liệu Gỗ, Nội thất, Kiến trúc, đọc bản vẽ kỹ thuật.
- Giao tiếp tốt, tự tin, chân thành.
- Đam mê kinh doanh, cầu tiến, làm việc có kế hoạch, mục tiêu
- Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN BÁCH TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10.000.000
- Thưởng lễ, tết,...
- Hoạt động thể thao (đá bóng, cầu lông, ...) hàng tuần
- Được đào tạo hỗ trợ kiến thức chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành
- Mua giảm giá các sản phẩm của Công ty theo chính sách dành cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN BÁCH TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN BÁCH TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN BÁCH TÍN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 10-04 Hoàng Huy riverside , phường Thượng lý, quận Hồng bàng, thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

