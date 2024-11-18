Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car

Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car

Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 499 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Trực page, phản hồi tin nhắn khách hàng trên Facebook và TikTok.
Đăng bài bán xe ô tô theo mẫu có sẵn, sáng tạo nội dung phù hợp với sản phẩm.
Tìm kiếm, thu mua xe từ các nguồn khác nhau theo hướng dẫn.
Làm tốt được cấp ngân sách chạy ads mỗi tháng
Báo cáo công việc hàng ngày.

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng tốt máy tính và MXH
Khả năng giao tiếp tốt, phản hồi khách hàng nhanh nhẹn.
Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Có hứng thú với lĩnh vực xe ô tô là một lợi thế. Chấp nhận sinh viên

Tại Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 3 ngày. Làm quen môi trường, công việc và được đào tạo. Nếu làm được việc có thể ký hợp đồng chính thức sớm hơn.
Lương chính thức: 20.000-25.000/h + thưởng thoả thuận theo hiệu quả công việc (mốc thưởng trao đổi khi phỏng vấn và điều chỉnh theo sự cống hiến lâu dài)
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng.
Được đào tạo về chạy quảng cáo và thuật toán fb tiktok

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car

Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 43 TT13-13 KDT Văn Phú, Tổ dân phố 9, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-o-to-thu-nhap-00-00-trieu-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job252289
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Avocado Va
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Avocado Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 485 - 571 USD
Avocado Va
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 485 - 571 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orient Express Container Co., Ltd
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orient Express Container Co., Ltd
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dr. Reddy\'s
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Dr. Reddy\'s làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Dr. Reddy\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH YKK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Toronto International Academy
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Toronto International Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
Toronto International Academy
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH Danone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kronospan Limited
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Kronospan Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Kronospan Limited
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Hanoia CO., Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu
Hanoia CO., Ltd
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 0 - 0 Triệu
CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Hạn nộp: 30/09/2025
Lâm Đồng Còn 15 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Avocado Va
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Avocado Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 485 - 571 USD
Avocado Va
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 485 - 571 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orient Express Container Co., Ltd
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orient Express Container Co., Ltd
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dr. Reddy\'s
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Dr. Reddy\'s làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Dr. Reddy\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH YKK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Toronto International Academy
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Toronto International Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
Toronto International Academy
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH Danone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kronospan Limited
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Kronospan Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Kronospan Limited
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH VIETTONKIN TRANSLATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH VIETTONKIN TRANSLATION
25 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty Gzone làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Gzone
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần AR
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CGPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CGPRO
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM
500 - 1,500 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MCK
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh HVCG Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HVCG Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty TNHH XNK Phú Thành Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH XNK Phú Thành Phát
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty TNHH TP-Link Technologies Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH TP-Link Technologies Việt Nam
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty TNHH EVIDA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH EVIDA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH 3T - TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu CÔNG TY TNHH 3T - TECHNOLOGIES VIỆT NAM
Trên 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Rich Products Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Rich Products Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Navigos Search
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh B. Braun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận B. Braun
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Blum Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Blum Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Maersk Vietnam Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Maersk Vietnam Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm