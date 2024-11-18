Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car
Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 499 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 0 - 0 Triệu
Trực page, phản hồi tin nhắn khách hàng trên Facebook và TikTok.
Đăng bài bán xe ô tô theo mẫu có sẵn, sáng tạo nội dung phù hợp với sản phẩm.
Tìm kiếm, thu mua xe từ các nguồn khác nhau theo hướng dẫn.
Làm tốt được cấp ngân sách chạy ads mỗi tháng
Báo cáo công việc hàng ngày.
Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tốt máy tính và MXH
Khả năng giao tiếp tốt, phản hồi khách hàng nhanh nhẹn.
Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Có hứng thú với lĩnh vực xe ô tô là một lợi thế. Chấp nhận sinh viên
Tại Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 3 ngày. Làm quen môi trường, công việc và được đào tạo. Nếu làm được việc có thể ký hợp đồng chính thức sớm hơn.
Lương chính thức: 20.000-25.000/h + thưởng thoả thuận theo hiệu quả công việc (mốc thưởng trao đổi khi phỏng vấn và điều chỉnh theo sự cống hiến lâu dài)
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng.
Được đào tạo về chạy quảng cáo và thuật toán fb tiktok
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car
