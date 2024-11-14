Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 31 - 33, Đường 18, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành CNTT, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh.

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên trong các giải pháp phần mềm hoặc các lĩnh vực liên quan đến công nghệ.

• Tiếng anh giao tiếp.

• Hiểu biết về quy trình bán hàng và khả năng nhận diện, chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng chính thức.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình xuất sắc.

• Tự định hướng, có động lực cao, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• Khả năng nhanh chóng học hỏi và thích ứng với các giải pháp công nghệ mới.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn, lương gross 18M + Thưởng dựa trên hiệu suất công việc.

• Thưởng Lễ/Tết: Theo quy định của công ty tại từng thời điểm cụ thể tùy thuộc vào kết quả kinh doanh.

• Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho Người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN,...).

• Tháng đầu tiên được tham gia các khóa đào tạo về Sale, Thương mại điện tử, Marketing online, Phần mềm ...

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đầy tính sáng tạo.

• Phát triển liên tục các kỹ năng cứng và mềm thông qua công việc và các khóa đào tạo chuyên nghiệp.

• Tiếp cận với các xu hướng công nghệ mới nhất.

• Các hoạt động bonding cùng công ty (Party, Team building, Sinh nhật, hoạt động nội bộ,..).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin