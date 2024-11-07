Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG Y TẾ CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 164A, phường 3, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực kinh doanh nhà thuốc, phòng khám

- Tư vấn, chốt hợp đồng, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, báo giá, chốt deal với khách hàng.

- Chịu trách nhiệm doanh số công ty giao

- Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng để có thêm cơ hội bán hàng mới

- Có phương tiện đi lại

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến kinh tế/ kinh doanh, dược.

- Có kinh nghiệm sales/ bán hàng/ tư vấn cho các nhà thuốc, phòng khám là một lợi thế.

- Đam mê bán hàng, kiếm thu nhập cao

- Hiểu tính chất công việc kinh doanh thị trường

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm bán hàng từ 06 tháng – 01 năm

- Năng động, giao tiếp tốt, kiên trì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG Y TẾ CỘNG ĐỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hàng tháng gồm: Lương cứng + lương KPIs + Phụ cấp + Hoa hồng (10 -20 triệu/ tháng)

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng

- Phát triển kỹ năng tìm kiếm khách hàng, tư vấn khách hàng, chốt hợp đồng...

- Được đóng BHXH, BHYT,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG Y TẾ CỘNG ĐỒNG

