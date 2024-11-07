Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG Y TẾ CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG Y TẾ CỘNG ĐỒNG
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 164A, phường 3, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực kinh doanh nhà thuốc, phòng khám
- Tư vấn, chốt hợp đồng, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, báo giá, chốt deal với khách hàng.
- Chịu trách nhiệm doanh số công ty giao
- Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng để có thêm cơ hội bán hàng mới
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có phương tiện đi lại
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến kinh tế/ kinh doanh, dược.
- Có kinh nghiệm sales/ bán hàng/ tư vấn cho các nhà thuốc, phòng khám là một lợi thế.
- Đam mê bán hàng, kiếm thu nhập cao
- Hiểu tính chất công việc kinh doanh thị trường
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm bán hàng từ 06 tháng – 01 năm
- Năng động, giao tiếp tốt, kiên trì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG Y TẾ CỘNG ĐỒNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hàng tháng gồm: Lương cứng + lương KPIs + Phụ cấp + Hoa hồng (10 -20 triệu/ tháng)
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng
- Phát triển kỹ năng tìm kiếm khách hàng, tư vấn khách hàng, chốt hợp đồng...
- Được đóng BHXH, BHYT,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG Y TẾ CỘNG ĐỒNG
