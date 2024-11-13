Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8. Tòa nhà Trường Thịnh, Số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Mục tiêu:

Phát triển và quản lý mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng trong lĩnh vực sản phẩm Google Cloud Platform & Google Workspace.

Đạt được mục tiêu doanh thu và thị phần cho các sản phẩm của Google.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ đối tác vững chắc với Google.

Trách nhiệm:

Xác định và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong các ngành nghề phù hợp với sản phẩm Google Cloud Platform & Google Workspace.

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và giới thiệu các giải pháp phù hợp từ Google.

Thực hiện các cuộc hẹn gặp mặt, thuyết trình và demo sản phẩm cho khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng.

Theo dõi và phân tích hiệu quả hoạt động của khách hàng

Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Giải quyết các vấn đề phát sinh và duy trì sự hài lòng của khách hàng.

Đạt được mục tiêu doanh thu và thị phần cho sản phẩm của Google

Phân tích thị trường và phát triển chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Tham gia các chương trình đào tạo và cập nhật thông tin về sản phẩm, chính sách của Google.

Tốt nghiệp các trường Đại học khối Kinh tế, Ngoại ngữ, thương mại, ...

Có kinh nghiệm Sales hoặc BA,PM từ 1 năm trở lên (CNTT/SI/Viễn Thông), ưu tiên kinh nghiệm làm việc với sản phẩm Google Cloud Platform & Google Workspace.

Quen thuộc với các công cụ văn phòng: Google Mail /Docs/Sheets/Slide

Có tinh thần sẵn sàng học hỏi, nghiêm túc với công việc sales là đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.

Tiếng Anh thành thạo là 1 lợi thế.

Khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán hiệu quả.

Kỹ năng phân tích thị trường và phát triển chiến lược kinh doanh.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tinh thần trách nhiệm cao và mong muốn học hỏi.

Mức lương cứng hấp dẫn từ 10 – 25 triệu/ tháng + thưởng KPI tháng/ quý/ năm lũy kế + thưởng Lễ, Tết, sinh nhật Công Ty...

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: bảo hiểm, thai sản, 12 ngày phép năm, nghỉ Lễ, Tết, sinh nhật,...

Được tiếp xúc với các công nghệ mới, văn phòng siêu đẹp, thoải mái tự do sáng tạo.

On-job training. Các sếp và đồng nghiệp trẻ, cực nice, nhiệt tình, thích đàn ca, nhiều tài lẻ và vui tính.

Được tham gia các chương trình đào tạo và hỗ trợ thi chứng chỉ của Google.

Performance review 2 lần/năm với định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết & gắn bó lâu dài

BHXH, BHYT

Trợ cấp ăn trưa

Khám sức khỏe định kỳ

Du lịch 2 lần/năm, kèm thêm các buổi thiện nguyện, team building...

Grab for business, happy hours hàng tháng,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

