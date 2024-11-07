Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo hướng dẫn của Team Leader, tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau, liên hệ trao đổi về sản phẩm, dịch vụ công ty đang cung cấp. (Công cụ hỗ trợ quản lí bán hàng như web, app, POS, , các giải pháp MKT, các giải pháp hỗ trợ cho ngành F&B và các giải pháp kinh doanh qua sàn TMDT Alibaba)

Đối tượng khách hàng chính là các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên tập trung vào các khách hàng có brand lớn, chuỗi, tập đoàn...(B2B)

Tư vấn, demo sản phẩm, báo giá, chốt deal với khách hàng.

Có kinh nghiệm ít nhất từ 6 tháng nhân viên kinh doanh. Ưu tiến kinh nghiệm làm việc tại các công ty về công nghệ thông tin, thương mại điện tử, ....

Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm

Sẵn sàng gặp mặt khách hàng trực tiếp để tư vấn nếu cần.

Biết sử dụng máy tính, internet. Có laptop cá nhân để tiện cho công việc.

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + % hoa hồng trên doanh thu (Tùy sản phẩm) + thưởng, từ 10 triệu đến không giới hạn.

Nhân viên chốt đơn được thăng tiến lên Sale Leader khi 3 tháng liên tiếp đạt KPI doanh số.

BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động.

Teambuilding hàng năm.

Happy lunch mỗi trưa thứ 6: pizza, gà rán,....

Phụ cấp gửi xe.

Thử việc full 100% lương.

Công ty cung cấp thiết bị làm việc cho ứng viên làm việc tại văn phòng công ty tại HCM sau 2 tháng.

Công ty hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa.

