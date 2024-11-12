Tuyển Kinh doanh phần mềm Trade Intelligence làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Trade Intelligence
- Hà Nội: Tầng 15, Tòa TTC 19 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD
Chịu trách nhiệm xử lý và thực hiện các công việc liên quan đến kinh doanh như giới thiệu sản phẩm, đặt hàng, hỗ trợ khách hàng;
Kết nối với các khách hàng tiềm năng từ các kênh khác nhau như LinkedIn, Zalo, Whatsapp, FB..., mạng lưới từ các công việc trước đây hoặc từ các triển lãm, hội thảo hoặc các sự kiện khác;
Gọi điện/email/Tin nhắn qua ZALO/WhatsApp/Viber tới các khách hàng tiềm năng để giới thiệu các sản phẩm;
Trả lời các thắc mắc của khách hàng và đối tác một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng;
Duy trì, xây dựng và quản lý các mối quan hệ với khách hàng và đối tác;
Cung cấp phản hồi về thị trường cho lãnh đạo công ty về các dịch vụ, sản phẩm và nền tảng cạnh tranh.
Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tiếng Anh tốt. (Giao tiếp trôi chảy là bắt buộc vì tiếp xúc trực tiếp các lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới)
Đam mê lĩnh vực như sales, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu, kết nối khách hàng
Cold call, cold email, good network or international business là lợi thế (không bắt buộc)
IT/ Import/ Export/ Logistics experience là lợi thế (không bắt buộc)
Tại Trade Intelligence Thì Được Hưởng Những Gì
Được training kỹ càng, có nhiều cơ hội học tập, phát triển
Thử việc full lương
Xét promotion hàng quý
Thu nhập thông thường theo năm từ 6000 - 12000 usd/ năm
Hoa hồng cao (5% - 14%) tuỳ theo doanh thu cá nhân
Thưởng KPI
Thưởng năng lực
Nhận lương thưởng, hoa hồng hàng tháng
Các chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước
Sản phẩm dễ bán - Dữ liệu KH không giới hạn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trade Intelligence
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
