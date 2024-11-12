Tuyển Kinh doanh phần mềm Trade Intelligence làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Trade Intelligence
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Trade Intelligence

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Trade Intelligence

Mức lương
1,000 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15, Tòa TTC 19 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD

Chịu trách nhiệm xử lý và thực hiện các công việc liên quan đến kinh doanh như giới thiệu sản phẩm, đặt hàng, hỗ trợ khách hàng;
Kết nối với các khách hàng tiềm năng từ các kênh khác nhau như LinkedIn, Zalo, Whatsapp, FB..., mạng lưới từ các công việc trước đây hoặc từ các triển lãm, hội thảo hoặc các sự kiện khác;
Gọi điện/email/Tin nhắn qua ZALO/WhatsApp/Viber tới các khách hàng tiềm năng để giới thiệu các sản phẩm;
Trả lời các thắc mắc của khách hàng và đối tác một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng;
Duy trì, xây dựng và quản lý các mối quan hệ với khách hàng và đối tác;
Cung cấp phản hồi về thị trường cho lãnh đạo công ty về các dịch vụ, sản phẩm và nền tảng cạnh tranh.

Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực như sales, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu, kết nối khách hàng
Giao tiếp tiếng Anh tốt. (Giao tiếp trôi chảy là bắt buộc vì tiếp xúc trực tiếp các lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới)
Đam mê lĩnh vực như sales, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu, kết nối khách hàng
Cold call, cold email, good network or international business là lợi thế (không bắt buộc)
IT/ Import/ Export/ Logistics experience là lợi thế (không bắt buộc)

Tại Trade Intelligence Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc đa quốc gia, trẻ, năng động
Được training kỹ càng, có nhiều cơ hội học tập, phát triển
Thử việc full lương
Xét promotion hàng quý
Thu nhập thông thường theo năm từ 6000 - 12000 usd/ năm
Hoa hồng cao (5% - 14%) tuỳ theo doanh thu cá nhân
Thưởng KPI
Thưởng năng lực
Nhận lương thưởng, hoa hồng hàng tháng
Các chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước
Sản phẩm dễ bán - Dữ liệu KH không giới hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trade Intelligence

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trade Intelligence

Trade Intelligence

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Detech Tower

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

