Tuyển Kinh doanh phần mềm Trade Intelligence làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Mức lương 1,000 - 2,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15, Tòa TTC 19 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD

Chịu trách nhiệm xử lý và thực hiện các công việc liên quan đến kinh doanh như giới thiệu sản phẩm, đặt hàng, hỗ trợ khách hàng;

Kết nối với các khách hàng tiềm năng từ các kênh khác nhau như LinkedIn, Zalo, Whatsapp, FB..., mạng lưới từ các công việc trước đây hoặc từ các triển lãm, hội thảo hoặc các sự kiện khác;

Gọi điện/email/Tin nhắn qua ZALO/WhatsApp/Viber tới các khách hàng tiềm năng để giới thiệu các sản phẩm;

Trả lời các thắc mắc của khách hàng và đối tác một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng;

Duy trì, xây dựng và quản lý các mối quan hệ với khách hàng và đối tác;

Cung cấp phản hồi về thị trường cho lãnh đạo công ty về các dịch vụ, sản phẩm và nền tảng cạnh tranh.

Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực như sales, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu, kết nối khách hàng

Giao tiếp tiếng Anh tốt. (Giao tiếp trôi chảy là bắt buộc vì tiếp xúc trực tiếp các lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới)

Đam mê lĩnh vực như sales, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu, kết nối khách hàng

Cold call, cold email, good network or international business là lợi thế (không bắt buộc)

IT/ Import/ Export/ Logistics experience là lợi thế (không bắt buộc)

Tại Trade Intelligence Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc đa quốc gia, trẻ, năng động

Được training kỹ càng, có nhiều cơ hội học tập, phát triển

Thử việc full lương

Xét promotion hàng quý

Thu nhập thông thường theo năm từ 6000 - 12000 usd/ năm

Hoa hồng cao (5% - 14%) tuỳ theo doanh thu cá nhân

Thưởng KPI

Thưởng năng lực

Nhận lương thưởng, hoa hồng hàng tháng

Các chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước

Sản phẩm dễ bán - Dữ liệu KH không giới hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trade Intelligence

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin