Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa B1, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tiếp cận khách hàng mới:

+ Tìm hiểu, xác định và nghiên cứu khách hàng tiềm năng, đánh giá nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của công ty;

+ Liên hệ tiếp cận khách hàng (email, mạng xã hội, tin nhắn, gọi điện...);

+ Cung cấp thông tin chi tiết cho khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty;

+ Sắp xếp và quản lý lịch meeting giữa khách hàng và công ty.

Thực hiện công việc hỗ trợ kinh doanh khác (chăm sóc khách hàng; phụ trách thủ tục hợp đồng, hỗ trợ công tác chuẩn bị khi tham dự các sự kiện IT...).

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Tiếng Nhật (trình độ tương đương N2 trở lên).

Có tư duy bán hàng, tư duy chăm sóc khách hàng.

Đam mê và định hướng trong việc phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Sales IT.

Tự tin, quyết đoán, linh hoạt và sáng tạo.

Là người nhiệt tình, hoà đồng và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH RABILOO Thì Được Hưởng Những Gì

1.Thưởng hoa hồng hấp dẫn khi có doanh thu từ khách hàng mà bạn tìm kiếm.

2. Cơ hội phát triển:

+ Tham gia quá trình đào tạo thực tế về kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng, cũng như tiếp cận kiến thức chi tiết về sản phẩm và dịch vụ công nghệ.

+ Cơ hội phát triển năng lực bản thân, khai thác tối đa tiềm năng cùng với sự đồng hành hỗ trợ và tư vấn định hướng từ mentor.

+ Thử sức ở những dự án hấp dẫn, làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật, mở rộng network trong ngành CNTT để có thể phát triển tập khách hàng riêng.

3. Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự sáng tạo:

+ Làm việc cùng những đồng nghiệp trẻ, nhiệt tình và luôn sẵn sàng chia sẻ;

+ Văn hóa học tập mạnh mẽ với khát vọng và thái độ khao khát tích lũy tri thức.

4. Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

+ Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp;

+ Được tham gia lớp học tiếng Anh, tiếng Nhật miễn phí tại công ty;

5. Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

+ Thưởng dự án, tháng 13+ (trung bình 14 15 tháng lương/năm) và các dịp Lễ, Tết, sinh nhật;

+ Được hưởng nghỉ phép bắt đầu từ thử việc và không dùng hết được trả lại tiền lương;

+ Bảo hiểm sức khoẻ dành riêng cho Rabiloo;

+ Chế độ chăm sóc phụ nữ: Đi muộn/về sớm 3 lần/tháng. Nghỉ thai sản thưởng ngay 01 tháng lương;

+ Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng;

+ Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Rabitalk, CLB: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bi-a,...);

+ Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý;

+ Phúc lợi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ cho cả người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RABILOO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin