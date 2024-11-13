Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 số 7/272 Trần Khát Chân, Đông Mác, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm các đối tác kinh doanh là các cửa hàng/chuỗi cửa hàng, nhà hàng, quán ăn,... thông qua tư vấn online hoặc offline

- Tư vấn, tìm kiếm và hỗ trợ KH sử dụng sản phẩm phần mềm Quản lý bán hàng

- Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng trong khu vực.

- Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau bán để khách hàng ứng dụng công nghệ vận hành kinh doanh hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Có phương tiện di chuyển

- Chăm chỉ, nhiệt tình và có ký năng giao tiếp / xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 20M (LC + PC + thưởng theo kpi)

- Nghỉ phép năm: 12 ngày / năm và các chế độ nghỉ phép / nghỉ lễ khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

- Có chi phí phúc lợi vào các ngày Lễ - Tết và sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi....

- Đóng Bảo hiểm Xã hội theo quy định

- Thưởng cuối năm dựa vào KPI cá nhân và hiệu quả kinh doanh của công ty

- Thường xuyên đánh giá 1-1 để không ngừng cải thiện và phát triển. Chúng tôi đầu tư vào tương lai của bạn

- Môi trường làm việc cởi mở, không quy định về trang phục (bạn tự tin và thoải mái lựa chọn.

- Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, năng động, teamwork.

- Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản về kỹ năng/ kiến thức chuyên sâu. Đóng BHXH, Thưởng các ngày lễ theo quy định.

- Có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES

