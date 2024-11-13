Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 số 7/272 Trần Khát Chân, Đông Mác, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm các đối tác kinh doanh là các cửa hàng/chuỗi cửa hàng, nhà hàng, quán ăn,... thông qua tư vấn online hoặc offline
- Tư vấn, tìm kiếm và hỗ trợ KH sử dụng sản phẩm phần mềm Quản lý bán hàng
- Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng trong khu vực.
- Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau bán để khách hàng ứng dụng công nghệ vận hành kinh doanh hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Có phương tiện di chuyển
- Chăm chỉ, nhiệt tình và có ký năng giao tiếp / xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 20M (LC + PC + thưởng theo kpi)
- Nghỉ phép năm: 12 ngày / năm và các chế độ nghỉ phép / nghỉ lễ khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam
- Có chi phí phúc lợi vào các ngày Lễ - Tết và sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi....
- Đóng Bảo hiểm Xã hội theo quy định
- Thưởng cuối năm dựa vào KPI cá nhân và hiệu quả kinh doanh của công ty
- Thường xuyên đánh giá 1-1 để không ngừng cải thiện và phát triển. Chúng tôi đầu tư vào tương lai của bạn
- Môi trường làm việc cởi mở, không quy định về trang phục (bạn tự tin và thoải mái lựa chọn.
- Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, năng động, teamwork.
- Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản về kỹ năng/ kiến thức chuyên sâu. Đóng BHXH, Thưởng các ngày lễ theo quy định.
- Có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES

CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 2 Ngõ 272 Trần Khát Chân, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội

