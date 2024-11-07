Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4 - toà nhà Ba Đình Office, số 19 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Mediastep mang đến giải pháp hỗ trợ bán hàng toàn diện.

Tất cả những vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải, cho dù DN đang kinh doanh ở lĩnh vực nào Mediastep đều có giải pháp giúp cho DN bán được nhiều hơn. Không chỉ dừng lại ở các giải pháp hỗ trợ bán hàng đa kênh (Gosell), xuất khẩu (Goexport), F&B (GoF&B), xây dựng sàn Thương mại điện tử (GoB2B), mà Mediastep còn mang đến các giải pháp dịch vụ Marketing, giải quyết tất cả các vấn đề trong việc phát triển kinh doanh và quảng bá thương hiệu của các DN.

Mô tả công việc:

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu xuất khẩu online trên các nền tảng theo sự hướng dẫn của Leader.

Thực hiện các cuộc gọi liên hệ với khách hàng để giới thiệu về các dịch vụ công ty cung cấp, lọc dữ liệu khách hàng tiềm năng.

Chuyển danh sách có nhu cầu tư vấn sang bộ phận chuyên viên kinh doanh cho việc tư vấn và chốt deal.

Báo cáo cho Leader về công việc hàng ngày, hàng tuần.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm các công việc tương tự như telesale, tìm kiếm thông tin khách hàng hoặc nhân viên kinh doanh tự tìm kiếm khách hàng.

Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm

Biết sử dụng máy tính, internet.

Có tài khoản VCB chính chủ để nhận lương.

Không tuyển làm part-time

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + bonus, từ 10 triệu đến không giới hạn.

Teambuilding hàng năm.

Happy lunch mỗi trưa thứ 6: pizza, gà rán,....

Phụ cấp gửi xe.

Thử việc full 100% lương.

Công ty cung cấp thiết bị làm việc cho ứng viên làm việc tại văn phòng công ty tại HCM. Nhân viên tại Hà Nội yêu cầu có máy tính để làm việc.

Công việc làm tại công ty, không đi thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

