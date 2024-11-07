Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa B1, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển kinh doanh

Phụ trách phát triển các cơ hội kinh doanh mới cho Rabiloo tại thị trường Nhật Bản.

Xác định và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Cung cấp thông tin chi tiết cho khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty.

Sắp xếp và quản lý lịch meeting giữa khách hàng và công ty.

Xây dựng và phát triển các kế hoạch kinh doanh chi tiết.

Chăm sóc khách hàng

Quản lý

Quản lý, đào tạo và phát triển đội nhóm kinh doanh từ 3-5 người.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm tại vị trí Sales IT, ưu tiên có kinh nghiệm vị trí Sales IT Leader.

Thành thạo Tiếng Anh cả 4 kỹ năng (trình độ tương đương IELTS 7.0 trở lên)

Kỹ năng giao tiếp tốt, hiểu biết về văn hóa Nhật Bản, đã từng sống tại Nhật Bản.

Kĩ năng quản lý nhân sự, huấn luyện và đạo tạo nội bộ cho các thành viên trong đội nhóm.

Tư duy bán hàng, tư duy chăm sóc khách hàng tốt.

Tự tin, quyết đoán, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH RABILOO Thì Được Hưởng Những Gì

Gia nhập Rabiloo với vị trí Sales IT Leader, bạn sẽ nhận được:

Cùng với các chế độ hấp dẫn khác:

Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự sáng tạo:

Làm việc cùng những đồng nghiệp trẻ, nhiệt tình và luôn sẵn sàng chia sẻ;

Văn hóa học tập mạnh mẽ với khát vọng và thái độ khao khát tích lũy tri thức.

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp;

Được tham gia lớp học tiếng Anh, tiếng Nhật miễn phí tại công ty;

Được tham gia miễn phí các chương trình đào tạo do công ty tổ chức AWS, Rabitalk... hàng tháng.

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

Thưởng dự án, tháng 13+ (trung bình 14 15 tháng lương/năm) và các dịp Lễ, Tết, sinh nhật;

Được hưởng nghỉ phép bắt đầu từ thử việc và không dùng hết được trả lại tiền lương;

Bảo hiểm sức khoẻ dành riêng cho Rabiloo;

Chế độ chăm sóc phụ nữ: Đi muộn/ về sớm 3 lần/ tháng. Nghỉ thai sản thưởng ngay 1 tháng lương;

Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng;

Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Rabitalk, CLB: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bi-a,...);

Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý

Phúc lợi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ cho cả người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RABILOO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.