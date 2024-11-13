Tuyển Kinh doanh phần mềm Hương Việt Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Kinh doanh phần mềm

Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn khách hàng mục tiêu để kí hợp đồng.

Triển khai, hướng dẫn, đào tạo, khách hàng sử dụng sản phẩm.

Tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng sau khi triển khai Xây dựng kế hoạch và giám sát hiệu quả công việc của đội nhóm.

Theo dõi và quản lý dự án bán hàng: Giám sát tiến độ thực hiện các dự án bán hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dự án được thực hiện đúng thời gian và chất lượng.

Báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh: Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Phụ trách tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên: Định hướng và giám sát hoạt động của đội ngũ, đảm bảo sự hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh/telesales trong chuỗi hệ thống, mảng Công nghệ thông tin, Tài chính, Bảo hiểm, Ngân hàng, ...

Giao tiếp lưu loát, tự tin, linh hoạt

Máu lửa, nhiệt huyết, định hướng phát triển lâu dài theo kinh doanh

Tại Hương Việt Group Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập không giới hạn (Lương cứng upto 15 triệu + incentive cam kết trên 10%)

Thưởng sáng kiến, thưởng chiến dịch

Được trang bị máy tính, phụ cấp điện thoại, công tác phí

Có cơ hội được vi vu công tác

Hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng Lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe nghỉ mát định kỳ

Các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hương Việt Group

