Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH THEINFITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THEINFITECH
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH THEINFITECH

Kinh doanh phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH THEINFITECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, nhà D Vinaconex 1, Ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạt động chính:
Quản lý data list trên CRM
Thiết kế, vận hành & quản lý Campaign Email: Hunting KH mới & Nurturing Lead
Set up meeting tiếp cận Lead & Follow up
Tham gia quản lý và tìm kiếm data khách hàng
Hợp tác với người quản lý để hỗ trợ lập lịch trình và hỗ trợ các thủ tục cho các chuyến công tác đi Nhật Bản.
Hỗ trợ sales chính tiếp đón khách hàng đến thăm công ty và giới thiệu sản phẩm dịch vụ của công ty.
Hỗ trợ sales chính trong các buổi họp cùng khách hàng Nhật Bản.
Cùng team nghiên cứu và phát triển các kênh tiếp cận khách hàng mới.
Thực hiện các công việc hỗ trợ giấy tờ hợp đồng, hoá đơn cho sales, cụ thể như: chuẩn bị các văn bản (theo mẫu có sẵn) như hoá đơn, NDA, hợp đồng để gửi khách hàng
Hỗ trợ quản lý dữ liệu, văn bản của bộ phận Sales
Hỗ trợ viết bài PR báo chí & truyền thông trên các kênh Owned media (Website, SNS)
Làm slides, brochure, flyer: Company Profile, Achievements, Specified Domain Case Studies, Event Slide, ...
Nghiên cứu & phát triển thị trường:
Hiểu rõ Vision, Mission, Chiến lược của công ty và thực hiện nhiều tasks khác nhau.
Làm việc với các bên liên quan trong tổ chức để thu thập thông tin, phân tích thị trường và thực hiện các hoạt động marketing, phát triển knowhow mảng SME – Offshore tại Nhật Bản & các mảng công nghệ theo lĩnh vực
Khác:
Hỗ trợ các hoạt động khác của đội Sales khi được yêu cầu.
Hỗ trợ làm contents: Blog, Whitepaper, Case Studies dạng text
Hỗ trợ tổ chức và quản lý triển khai các sự kiện đối ngoại: Triển lãm, hội thảo, Webinar

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng viết tiếng Nhật tốt. Trình độ tiếng Nhật tối thiểu N2. Ưu tiên các bạn có trình độ tiếng Nhật N1 và am hiểu cách viết bài và văn phong, văn hoá Nhật. Có khả năng giao tiếp tiếng Nhật.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Sales IT, đặc biệt là các nghiệp vụ liên quan đến: SNS/Email & quản lý, tìm kiếm data khách hàng.
Có knowhow trong việc buid kênh tiếp cận khách hàng hoặc có kinh nghiệm PR, branding tại thị trường Nhật là một lợi thế.
Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp thông tin tốt. Ưu tiên những bạn có khả năng tự học hỏi và phát triển kỹ năng.
Linh hoạt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.
Kỹ năng giao tiếp và hoạt động teamwork tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian và tiến độ công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THEINFITECH Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian và môi trường làm việc
Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần linh hoạt từ 7h45 đến 8h45, miễn sao đủ 8 tiếng/ngày nghỉ trưa từ 11:45 - 13:00 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, đồng nghiệp thân thiện
Tôn trọng ý kiến cá nhân, đề cao sự sáng tạo
Trang phục tự do thoải mái
2. Lương và Phúc Lợi
Thu nhập 13-15 tháng lương (tối thiệu 13 tháng, tùy theo kết quả có thể lên đến 15 tháng lương)
Thưởng hiệu suất 2 lần/năm
Thưởng nhân viên xuất sắc, lễ tết, sinh nhật, thưởng giới thiệu nhân sự,...
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Du lịch, khám sức khỏe, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng, xét tăng lương (1 năm 2 lần)...
Hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ tối đa 1,500,000 VND nếu đỗ các loại chứng chỉ sau: AWS, GCP, ISTQB/JSTQB, JLPT (hoặc các chứng chỉ tiếng Nhật tương đương)
Thưởng nóng khi đỗ các chứng chỉ IT, JLPT N4, JLPT N5 (hoặc các chứng chỉ tiếng Nhật tương đương)
Trợ cấp lương khi đỗ các chứng chỉ AWS, GCP, ISTQB/JSTQB, JLPT N3/N2/N1 (hoặc các chứng chỉ tiếng Nhật tương đương) từ 500,000 - 1,500,000 VN
Tham gia các hoạt động team building thường xuyên như: sinh nhật, happy lunch, workshop...
Được cung cấp thiết bị phục vụ công việc: màn hình, macbook, ipad,...
Tham gia đầy đủ bảo hiểm tuân thủ theo luật lao động hiện hành
3. Cơ hội
Được làm việc trực tiếp với CEO & BOD khác, có nhiều cơ hội lên Sales Executive và các vị trí cao hơn.
Công ty có công cụ SalesTech & đội ngũ kỹ thuật riêng hỗ trợ Sales B2B cho thị trường nhật, giúp mở ra nhiều hướng làm khác biệt hoá, cũng như tối ưu quá trình tiếp cận khách hàng hơn.
CEO đang build khá tốt personal brand trên SNS, mở ra cơ hội build kênh tiếp cận KH qua kênh này.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THEINFITECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THEINFITECH

CÔNG TY TNHH THEINFITECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Nhà D toà Vinaconex 1, ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

