Tuyển Kinh doanh phần mềm Hương Việt Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Liên hệ thiết lập các cuộc hẹn với khách hàng B2B

- Gửi mail các thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ (VD: Avina, Intest, Mark Test,..) cho khách hàng. Tiếp nhận phản hổi và xử lý thông tin.

- Tham gia tổ chức các hội thảo, liên hệ mời khách hàng tham gia

- Chủ động liên lạc lại với những khách hàng đã quan tâm nhưng chưa chốt hẹn.

- Phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự hài lòng.

- Cập nhật, quản lý dữ liệu khách hàng liên tục trên hệ thống.

- Lập báo cáo hàng tuần về kết quả và tiến độ kinh doanh cho cấp trên.

- Đề xuất các phương án cải thiện khi cần thiết.;

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm Trợ lý kinh doanh, Telesales, Sale admin trong chuỗi hệ thống, mảng Công nghệ thông tin, Tài chính, Bảo hiểm, Ngân hàng, ...

Ưu tiên

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và tư vấn sản phẩm.

- Giọng nói rõ ràng, thu hút người nghe

- Nhiệt tình, chu đáo và có thái độ tốt với khách hàng.

- Bằng cấp: từ trung cấp trở lên

Tại Hương Việt Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: Lương cứng 10.000.000 + thưởng nóng + Incentive cam kết trên 10%

- Thưởng 50.000 - 70.000 cho 1 cuộc hẹn khách hàng thành công. Tổng thu nhập từ 15 đến 20 triệu/ tháng

- Thưởng sáng kiến, thưởng chiến dịch

- Được trang bị máy tính, điện thoại

- Có cơ hội được vi vu công tác

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng Lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe nghỉ mát định kỳ

- Các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hương Việt Group

